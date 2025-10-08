Практика судов
Европейская комиссия впервые разрешила использовать помощь ЕС на финансирование зарплат военнослужащих – Роксолана Пидласа

18:48, 8 октября 2025
Украина наконец получила от Еврокомиссии разрешение на финансирование денежных выплат военнослужащим из предоставленных ЕС средств.
Впервые с начала полномасштабного вторжения Европейская комиссия разрешила использовать помощь ЕС на финансирование расходов на нужды обороны. Большая часть средств уже поступила в Украину. Об этом рассказала народный депутат, председатель парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Как ранее объясняла Пидласа, только после получения такого разрешения правительство могло подать законопроект 14103 об изменениях в государственный бюджет на 2025 год, который увеличивает расходы на нужды обороны на 325 млрд грн.

По ее словам, дополнительное финансирование почти полностью обеспечивается средствами, предоставленными Европейским Союзом.

«Правительство обратилось к Европейской комиссии, и впервые с начала полномасштабного вторжения мы получили разрешение на использование макрофинансовой помощи ЕС для нужд военнослужащих и для нужд обороны. Это 6 млрд евро, из которых 4 млрд уже поступило на счет в Национальном банке, а еще 2 млрд мы ожидаем до конца года. Они будут использованы как на денежное обеспечение наших защитников, так и на закупку дронов, боеприпасов и оружия», — подытожила народный депутат.

Как писала «Судебно-юридическая газета», зарплаты многим категориям чиновников и пенсии финансировались за счет помощи иностранных партнеров. Однако до сих пор партнеры – в частности ЕС – не позволяли использовать их средства на выплаты военным.

«Изменения в бюджет на 2025 год предусматривают увеличение расходов на нужды обороны на 325 млрд грн. Самая большая сумма – 211 млрд грн – будет направлена на нужды Вооруженных сил Украины и отдельно 99 млрд грн – на производство и закупку оружия для ВСУ. Также деньги будут выделены и на другие силовые ведомства, такие как Национальная гвардия, ГУР Минобороны, Государственная пограничная служба, Служба внешней разведки», — отметила Пидласа.

Сам законопроект об увеличении расходов Верховной Раде нужно проголосовать в целом до 1 ноября.

Автор: Наталя Мамченко

ЕС зарплата военнослужащие Еврокомиссия денежная помощь

