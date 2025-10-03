Международные партнеры финансируют зарплаты чиновников, но пока не согласились финансировать зарплаты военных – может ли сокращение окладов должностных лиц до 80 тысяч обеспечить увеличение зарплат военных

Зарплаты чиновников и должностных лиц финансируются за счет средств международных партнеров, но партнеры до сих пор не считают целесообразным финансировать зарплаты военнослужащих.

Как неоднократно объясняли министр финансов Сергей Марченко и глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа, Украина постоянно ведет переговоры, чтобы иностранные партнеры сняли запрет на финансирование денежного довольствия украинских военнослужащих за счет иностранной помощи. Сейчас такое «табу» со стороны партнеров сохраняется. Об этом Роксолана Пидласа вновь напомнила в своем недавнем интервью.

В то же время, зарплаты «гражданских» чиновников сейчас могут – и активно финансируются – за счет иностранной помощи. К примеру, в рамках программы Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance (PEACE) от Всемирного банка.

Сначала эти средства поступают в бюджет, и впоследствии распределяются на ту цель, которую определили партнеры Украины. В данном случае – на зарплаты должностным лицам.

При этом определить другую цель и перенаправить эти средства на зарплаты военным правительство не может.

«Финансовую поддержку от международных партнеров невозможно использовать не по назначению. Контроль за эффективным использованием внешних бюджетных поступлений – один из аспектов сотрудничества с партнерами», – объясняли в Минфине.

В июне 2025 года тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль также объяснял, что хотя за последние годы было сокращено значительное количество государственных служащих, но это «никак не отражается на увеличении источника для покрытия затрат военных, поскольку это разные направления. Партнеры не дают возможности тратить их средства на военные нужды».

Как сообщал Минфин, десятки тысяч госслужащих получили зарплаты благодаря частичной компенсации в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine).

В отчете проекта, опубликованном в ноябре 2024 года, говорится о 140 тысячах госслужащих за двухлетний период (2022-2024).

Минцифры и Минфин ранее даже организовали опрос в «Дие» среди государственных служащих, которые получают заработную плату при поддержке партнеров.

Такое иностранное финансирование в прошлом году даже стало причиной конфликта между судейским сообществом и Госаудитслужбой из-за ревизий судов. Госаудитслужба указывала, что по запросу Минфина обеспечивает контроль государственных расходов для обеспечения устойчивости государственного управления в Украине (PEACE), в том числе финансирования расходов на оплату труда работников аппаратов судов.

В августе этого года о том, что сейчас весь гражданский сектор, включая зарплаты государственных служащих, финансируется за счет кредитов или международной донорской помощи, объясняла и глава социального комитета парламента Галина Третьякова.

«Мы находимся в чрезвычайно тяжелой ситуации распределения того, что нам предоставляют наши доноры, между всеми, кто нуждается в защите. Обсуждение, сможем ли мы обеспечить всем – кому-то больше, кому-то меньше – сейчас ведется в Верховной Раде», – отметила Третьякова.

Сейчас, как известно, глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подал поправку к законопроекту 14000 о государственном бюджете о том, чтобы ограничить оклады должностных лиц суммой в 80 тысяч грн. Впрочем, это может не дать желаемого эффекта, ведь поддержку достаточно высоких окладов в части государственных органов обеспечивают именно международные партнеры. Достаточно высокие – это, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 200-300 тысяч грн в отдельных органах.

Итак, по состоянию на сейчас единственный путь для того, чтобы денежное довольствие военных было на должном уровне, как, собственно, и указала Роксолана Пидласа, это получить разрешение иностранных партнеров на финансирование ими зарплат военнослужащих.

«Можно резать бюджет, но невоенные расходы покрываются за счет международных партнеров, и что дальше делать? Если вы даже срежете социальные расходы на 300 млрд (имеются в виду также и зарплаты, и пенсии должностных лиц – прим. ред.), хотя там нет столько, чтобы резать, то это все равно нельзя передать на нужды обороны, потому что социалка финансируется из денег международных партнеров», – отметила глава бюджетного комитета.

Напомним, сейчас украинские власти ожидают решения Еврокомиссии относительно согласования использования средств помощи на операционные военные нужды.

Автор: Наталя Мамченко

