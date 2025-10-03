Міжнародні партнери фінансують зарплати чиновників, але поки не згодилися фінансувати зарплати військових – чи може скорочення окладів посадовців до 80 тисяч забезпечити збільшення зарплат військових

Зарплати чиновників та посадовців фінансуються за кошти міжнародних партнерів, але партнери досі не вважають за доцільне фінансувати зарплати військовослужбовців.

Як неодноразово пояснювали міністр фінансів Сергій Марченко та голова бюджетного комітету Роксолана Підласа, Україна постійно веде перемовини, щоб іноземні партнери зняли заборону з фінансування грошового забезпечення українських військовослужбовців за рахунок іноземної допомоги. Наразі таке «табу» від партнерів залишається. Про це Роксолана Підласа знов нагадала в своєму нещодавньому інтерв’ю.

Водночас зарплати «цивільних» чиновників наразі можуть – і активно фінансуються за рахунок іноземної допомоги. До прикладу, в рамках програми Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance (PEACE) від Світового банку.

Спочатку ці кошти надходять до бюджету, і згодом розподіляються на ту ціль, яку визначили партнери України. У даному випадку – на зарплати посадовцям.

При цьому визначити іншу ціль і переспрямувати ці кошти на зарплати військовим уряд не може.

«Фінансову підтримку від міжнародних партнерів неможливо використовувати не за призначенням. Контроль за ефективним використанням зовнішніх бюджетних надходжень – один із аспектів співпраці з партнерами» - пояснювали у Мінфіні.

В червні 2025 року на той час прем’єр-міністр Денис Шмигаль також пояснював, що хоча за останні роки було скорочено значну кількість державних службовців, але це «ніяк не відбивається на збільшенні джерела для покриття затрат військових, оскільки це різні напрямки. Партнери не дають змоги витрачати їх кошти на військові потреби».

Як повідомляв Мінфін, десятки тисяч держслужбовців отримали зарплати завдяки частковій компенсації у рамках проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).

У звіті проекту, опублікованому в листопаді 2024 року, йдеться про 140 тисяч держслужбовців за дворічний період (2022-2024).

Мінцифри та Мінфін раніше навіть організували опитування в Дії серед державних службовців, які отримують заробітну плату за підтримки партнерів.

Таке іноземне фінансування минулого року навіть стало причиною конфлікту між суддівською спільнотою та Держаудитслужбою через ревізії судів. Держаудитслужба вказувала, що за запитом Мінфіну забезпечує контроль державних видатків для забезпечення стійкості державного управління в Україні (PEACE), зокрема фінансування видатків на оплату праці працівників апаратів судів.

У серпні цього року про те, що наразі весь цивільний сектор, включно з зарплатами державних службовців, фінансується за рахунок кредитів або міжнародної донорської допомоги, пояснювала й голова соціального комітету парламенту Галина Третьякова. «Ми знаходимося у надзвичайно важкій ситуації розподілу того, що нам надають наші донори між усіма, хто потребує захисту. Обговорення, чи зможемо ми забезпечити всім – комусь більше, комусь менше – зараз ведеться у Верховній Раді» – зауважила Третьякова.

Наразі, які відомо, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев подав поправку до законопроекту 14000 про державний бюджет про те, щоб обмежити оклади посадовців сумою у 80 тисяч грн. Втім, це може не дати бажаного ефекту, адже забезпечують підтримку досить високих окладів у частині державних органів саме міжнародні партнери. Досить високі – це, як раніше писала «Судово-юридична газета», 200-300 тисяч грн в окремих органах.

Отже, станом на зараз єдиний шлях для того, аби грошове забезпечення військових було на належному рівні, як, власне і вказала Роксолана Підласа, це отримати дозвіл іноземних партнерів на фінансування ними зарплат військовослужбовців.

«Можна різати бюджет, але невійськові видатки покриваються коштом міжнародних партнерів, і що далі робити? Якщо ви навіть зріжете соціальні видатки на 300 млрд (маються на увазі також і зарплати та пенсії посадовців – прим. ред.), хоча там нема стільки щоб різати, то це все одно не можна передати на потреби оборони, тому що соціалка фінансується з грошей міжнародних партнерів» – зазначила голова бюджетного комітету.

Нагадаємо, наразі українська влада очікує на рішення Єврокомісії стосовно погодження використання коштів допомоги на операційні військові потреби.

Автор: Наталя Мамченко

