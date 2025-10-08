Приніс гранату до магазину: на Львівщині затримали військовослужбовця зі статусом СЗЧ

Поліцейські вилучили боєприпас і встановлюють, звідки у чоловіка взялася граната — йому загрожує до семи років ув’язнення.

На Львівщині поліцейські затримали 45-річного чоловіка за незаконне зберігання гранати. Про це повідомляє поліція регіону.

Інцидент стався 3 жовтня: до правоохоронців надійшло повідомлення, що чоловік приніс до продуктового магазину предмет, схожий на гранату.

Спецпризначенці під час перемовин переконали 45-річного військовослужбовця, який перебуває у статусі СЗЧ, вийти з будинку та передати їм гранату з підривачем. Боєприпас був вилучений та скерований на експертне дослідження.

Фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва органів прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють походження гранати.

