Принес гранату в магазин: во Львовской области задержали военнослужащего со статусом СЗЧ

Полицейские изъяли боеприпас и устанавливают, откуда у мужчины взялась граната — ему грозит до семи лет лишения свободы.

Во Львовской области полицейские задержали 45-летнего мужчину за незаконное хранение гранаты. Об этом сообщает полиция региона.

Инцидент произошел 3 октября: в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что мужчина принес в продуктовый магазин предмет, похожий на гранату.

Спецназовцы во время переговоров убедили 45-летнего военнослужащего, который находится в статусе СЗЧ, выйти из дома и передать им гранату с взрывателем. Боеприпас был изъят и направлен на экспертное исследование.

Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством органов прокуратуры, сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают происхождение гранаты.

