У Києві готують Концепцію меморіалізації учасників російсько-української війни

У столиці розпочали роботу над Концепцією меморіалізації учасників російсько-української війни.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про засідання Координаційної ради з підготовки та впровадження Концепції меморіалізації у столиці учасників та подій російсько-української війни.

У зустрічі взяли участь громадські активісти, родини загиблих захисників і захисниць, ветерани, експерти, представники КМВА, голови районних адміністрацій, керівники профільних департаментів, депутати Київради та голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров.

Очільник УІНП наголосив на важливості комплексного підходу до вшанування пам’яті — як у матеріальному, так і в нематеріальному вимірі. Він підкреслив необхідність стандартизації підходів до пам’ятних практик та їх подальшого розвитку.

Під час засідання учасники обговорили питання раціонального облаштування міського простору, поділилися пропозиціями та узгодили найближчі кроки з реалізації Концепції.

Нагадаємо, що Кабмін подав до Ради законопроект про військові меморіальні кладовища.

