Кабмін подав до Ради законопроект про військові меморіальні кладовища

Фото: НВМК

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроект 13693 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місць поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України». Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ спрямований на впровадження єдиних підходів до створення та належного утримання місць поховання воїнів, а також на унормування питання створення військових меморіальних кладовищ в областях України та в Автономній Республіці Крим.

Законопроект передбачає:

створення військових меморіальних кладовищ у регіонах України та в Криму;

визначення понять «почесне поховання», «військове меморіальне кладовище», «військове кладовище», «сектор військових поховань»;

безоплатне поховання осіб, нагороджених орденом «За мужність» трьох ступенів;

встановлення єдиних правил щодо облаштування, утримання та охорони місць поховання загиблих захисників у територіальних громадах.

