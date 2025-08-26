Практика судов
Кабмин подал в Раду законопроект о военных мемориальных кладбищах

11:00, 26 августа 2025
Проект закона предусматривает создание военных мемориальных кладбищ и единых правил захоронения погибших защитников.
Фото: НВМК
Фото: НВМК
Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект 13693 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно мест захоронения погибших (умерших) лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины». Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ направлен на внедрение единых подходов к созданию и надлежащему содержанию мест захоронения воинов, а также на урегулирование вопроса создания военных мемориальных кладбищ в областях Украины и в Автономной Республике Крым.

Законопроект предусматривает:

  • создание военных мемориальных кладбищ в регионах Украины и в Крыму;
  • определение понятий «почетное захоронение», «военное мемориальное кладбище», «военное кладбище», «сектор военных захоронений»;
  • бесплатное захоронение лиц, награждённых орденом «За мужество» трёх степеней;
  • установление единых правил относительно обустройства, содержания и охраны мест захоронения погибших защитников в территориальных общинах.

