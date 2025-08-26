Кабмин подал в Раду законопроект о военных мемориальных кладбищах

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект 13693 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно мест захоронения погибших (умерших) лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины». Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Документ направлен на внедрение единых подходов к созданию и надлежащему содержанию мест захоронения воинов, а также на урегулирование вопроса создания военных мемориальных кладбищ в областях Украины и в Автономной Республике Крым.
Законопроект предусматривает:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.