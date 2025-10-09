В Киеве готовят Концепцию мемориализации участников российско-украинской войны

В столице начали работу над Концепцией мемориализации участников российско-украинской войны.

В Киевской городской военной администрации сообщили о заседании Координационного совета по подготовке и внедрению Концепции мемориализации в столице участников и событий российско-украинской войны.

Во встрече приняли участие общественные активисты, семьи погибших защитников и защитниц, ветераны, эксперты, представители КГВА, главы районных администраций, руководители профильных департаментов, депутаты Киевсовета и глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов.

Глава УИНП подчеркнул важность комплексного подхода к увековечению памяти — как в материальном, так и в нематериальном измерении. Он отметил необходимость стандартизации подходов к памятным практикам и их дальнейшего развития.

Во время заседания участники обсудили вопросы рационального обустройства городского пространства, поделились предложениями и согласовали ближайшие шаги по реализации Концепции.

Напомним, что Кабмин подал в Раду законопроект о военных мемориальных кладбищах.

