Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу Президента — Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу Президента.

Водночас він продовжить роботу і в переговорному процесі.

«Зустрівся із Сергієм Кислицею. Обговорили деталі нашої дипломатичної роботи та можливості посилення цього напряму в Офісі Президента, а саме забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС. Сергій буде призначений першим заступником керівника Офісу Президента. Звісно, він продовжить роботу і в переговорному процесі», — зазначив Глава держави.

Відомо, що Кислиця обіймав посаду першого заступника міністра закордонних справ України.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський запропонував Денису Шмигалю посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.

