Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя Офиса Президента — Владимир Зеленский

Он продолжит свою деятельность и в переговорном процессе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя Офиса Президента.

«Встретился с Сергеем Кислицей. Обсудили детали нашей дипломатической работы и возможности усиления этого направления в Офисе Президента, а именно обеспечение коммуникации с партнерами на самом высоком уровне, развитие двусторонней работы и синхронизацию с системой МИД. Сергей будет назначен первым заместителем руководителя Офиса Президента. Разумеется, он продолжит работу и в переговорном процессе», — отметил Глава государства.

Известно, что Кислица занимал должность первого замминистра иностранных дел Украины.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский предложил Денису Шмыгалю должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики.

