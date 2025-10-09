Побив, вивіз у поле й спробував закопати: чоловіка з Вінниччини засудили за вбивство

Під час сварки 29-річний чоловік жорстоко побив свого знайомого, а коли вирішив, що той помер, вивіз тіло в поле й намагався закопати.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Вінниччині чоловіка, який побив знайомого і намагався його закопати, засудили до 10 років ув’язнення. Про це повідомляє поліція регіону.

Подія сталася на території однієї з ферм Хмільницького району.

Під час конфлікту засуджений завдав своєму 46-річному знайомому тяжких тілесних ушкоджень. Вважаючи, що чоловік помер, він завантажив його на тачку та вивіз у поле, де намагався закопати.

Коли потерпілий прийшов до тями, нападник знову вдарив його лопатою та втік. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Правопорушника, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та наркозлочини, поліцейські затримали на території тієї ж ферми.

Вироком суду 29-річного жителя Хмільницького району засуджено до 10 років позбавлення волі за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.