Избил, вывез в поле и попытался закопать: жителя Винницкой области осудили за убийство

Во время ссоры 29-летний мужчина жестоко избил своего знакомого, а когда решил, что тот умер, вывез тело в поле и попытался закопать.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Винницкой области мужчину, который избил знакомого и пытался его закопать, приговорили к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает полиция региона.

Событие произошло на территории одной из ферм Хмельницкого района.

Во время конфликта осуждённый нанёс своему 46-летнему знакомому тяжкие телесные повреждения. Считая, что мужчина умер, он погрузил его на тачку и вывез в поле, где пытался закопать.

Когда потерпевший пришёл в себя, нападавший снова ударил его лопатой и скрылся. От полученных травм мужчина умер в больнице.

Правонарушителя, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и наркопреступления, полицейские задержали на территории той же фермы.

Приговором суда 29-летнего жителя Хмельницкого района приговорено к 10 годам лишения свободы за умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.