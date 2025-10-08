У ТЦК пояснили, що робити військовослужбовцю, якщо він захворів під час відпустки

Військовослужбовцю, який захворів під час відпустки, треба зробити низку кроків.

Волинський обласний ТЦК нагадав якщо військовий під час відпустки або відрядження захворів і через це не може вчасно повернутися на службу, він має негайно повідомити про ситуацію орган управління Служби правопорядку в гарнізоні або територіальний центр комплектування, де перебуває на обліку.

«Після отримання повідомлення начальник органу управління Служби правопорядку інформує командира військової частини та продовжує відпустку на період фактичної затримки», - заявили у ТЦК.

Там також підкреслили, що час виїзду, причину затримки та відповідні деталі вносять у документи військовослужбовця і в книгу обліку осіб, які перебувають у відпустці чи відрядженні.

Якщо під час відпустки виникла потреба у стаціонарному лікуванні, військовослужбовець має звернутися по направлення до начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, або керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

