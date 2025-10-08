Практика судів
У ТЦК пояснили, що робити військовослужбовцю, якщо він захворів під час відпустки

22:18, 8 жовтня 2025
Військовослужбовцю, який захворів під час відпустки, треба зробити низку кроків.
Фото: radiosvoboda.org
Волинський обласний ТЦК нагадав якщо військовий під час відпустки або відрядження захворів і через це не може вчасно повернутися на службу, він має негайно повідомити про ситуацію орган управління Служби правопорядку в гарнізоні або територіальний центр комплектування, де перебуває на обліку.

«Після отримання повідомлення начальник органу управління Служби правопорядку інформує командира військової частини та продовжує відпустку на період фактичної затримки», - заявили у ТЦК.

Там також підкреслили, що час виїзду, причину затримки та відповідні деталі вносять у документи військовослужбовця і в книгу обліку осіб, які перебувають у відпустці чи відрядженні.

Якщо під час відпустки виникла потреба у стаціонарному лікуванні, військовослужбовець має звернутися по направлення до начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, або керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

