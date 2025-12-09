  1. Публікації

Уникав відповідей та вдавався до маніпуляцій: Жернаков намагався перетворити засідання ТСК на «театр абсурду»

17:50, 9 грудня 2025
На засіданні ТСК Михайлові Жернакову ставили прямі запитання про ГРД та фінанси DEJURE, але він ухилявся від відповідей і вдавався маніпуляцій на темі війні.

Під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яке відбулося 9 грудня, Михайлу Жернакову поставили низку запитань щодо роботи Громадської ради доброчесності та можливих фінансових порушень. Однак замість конкретних пояснень він ухилявся від відповідей і вдавався до гучних заяв, не пов’язаних із суттю питань.

Депутати ТСК запитали, чому з восьми кандидатів до ГРД у підсумку була обрана лише одна особа, та чи впливав він на відбір. Комісія наголосила на можливих ознаках непрозорості та конфлікту інтересів у процесі добору. Жернаков на це так і не надав жодного фактичного пояснення.

Жернаков не тільки не відповідав на питання по суті, а й неодноразово вдавався до маніпуляцій на темі війни.

«Це цирк та фарс, коли в країні повномасштабне вторгнення, а в цей час з’ясовуємо, чи знають члени ГРД один одного», — заявив Жернаков.

Так само він уникнув відповідей на запитання щодо сплати податків та можливого отримання коштів від благодійних організацій, зокрема чи надходило фінансування безпосередньо на його особисті рахунки.

 На всі уточнення ТСК він повторював, що це «виходить за межі мандату комісії», фактично відмовляючись відповідати на поставлені питання.

Під час засідання Жернаков відволікався від конкретних питань і робив політичні заяви про , намагаючись показати нібито вигоду для Росії. Члени ТСК назвали такі заяви спробою перевести розмову на емоційні теми та відволікти від предмета розслідування».

Голова комісії зауважив, що подібні заяви Жернакова не мають жодного стосунку до предмету розслідування, і що його завдання — надати відповіді на конкретні питання щодо можливих зловживань, впливу на ГРД та руху фінансів.

Верховна Рада України





