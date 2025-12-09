  1. Публикации

Уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям: Жернаков пытался превратить заседание ВСК в «театр абсурда»

17:50, 9 декабря 2025
На заседании ВСК Михаилу Жернакову ставили прямые вопросы о ОСД и финансах DEJURE, но он уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям на теме войны.
Уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям: Жернаков пытался превратить заседание ВСК в «театр абсурда»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады, которое состоялось 9 декабря, Михаилу Жернакову поставили ряд вопросов относительно работы Общественного совета доброчестности и возможных финансовых нарушений. Однако вместо конкретных объяснений он уклонялся от ответов и делал громкие заявления, не связанные с сутью вопросов.

Депутаты ВСК поинтересовались, почему из восьми кандидатов в ОСД в итоге была выбрана лишь одна персона, и оказывал ли он влияние на отбор. Комиссия указала на возможные признаки непрозрачности и конфликта интересов в процессе формирования. Жернаков так и не предоставил никаких фактических объяснений.

Жернаков не только не отвечал, по существу, но и неоднократно прибегал к манипуляциям на теме войны.

«Это цирк и фарс, когда в стране полномасштабное вторжение, а мы тем временем выясняем, знают ли члены ОСД друг друга», — заявил Жернаков.

Он также уклонился от ответов на вопросы о выплате налогов и возможном получении средств от благотворительных организаций, в частности, поступало ли финансирование на его личные счета.

На все уточнения ВСК он повторял, что это «выходит за рамки мандата комиссии», фактически отказываясь отвечать на поставленные вопросы.

Во время заседания Жернаков отвлекался от конкретных тем и делал политические заявления, пытаясь представить ситуацию как «выгодную для России». Члены ВСК назвали такие заявления попыткой увести разговор в эмоциональную плоскость и отвлечь от предмета расследования.

Глава комиссии подчеркнул, что подобные заявления Жернакова не имеют никакого отношения к сути расследования, и что его задача — дать ответы на конкретные вопросы о возможных злоупотреблениях, влиянии на ОСД и движении средств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям: Жернаков пытался превратить заседание ВСК в «театр абсурда»

На заседании ВСК Михаилу Жернакову ставили прямые вопросы о ОСД и финансах DEJURE, но он уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям на теме войны.

Жернаков уклонялся от ответов на заседании ТСК Власенко–Бужанского

Михаил Жернаков пытается превратить заседание в шоу.

Контракты для военных на 1-10 лет и отсрочка после службы – в Раде зарегистрировали законопроект

Проект закона предусматривает продление контрактов, новые механизмы проверки оснований для отсрочки и финансовую мотивацию.

Водителям установят нормы отдыха, а тахографы станут обязательными: детали законопроекта

Парламент планирует обновить нормы режима труда и отдыха водителей, установив максимальную продолжительность управления, требования к перерывам, отдыху и использованию тахографов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]