На заседании ВСК Михаилу Жернакову ставили прямые вопросы о ОСД и финансах DEJURE, но он уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям на теме войны.

Во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады, которое состоялось 9 декабря, Михаилу Жернакову поставили ряд вопросов относительно работы Общественного совета доброчестности и возможных финансовых нарушений. Однако вместо конкретных объяснений он уклонялся от ответов и делал громкие заявления, не связанные с сутью вопросов.

Депутаты ВСК поинтересовались, почему из восьми кандидатов в ОСД в итоге была выбрана лишь одна персона, и оказывал ли он влияние на отбор. Комиссия указала на возможные признаки непрозрачности и конфликта интересов в процессе формирования. Жернаков так и не предоставил никаких фактических объяснений.

Жернаков не только не отвечал, по существу, но и неоднократно прибегал к манипуляциям на теме войны.

«Это цирк и фарс, когда в стране полномасштабное вторжение, а мы тем временем выясняем, знают ли члены ОСД друг друга», — заявил Жернаков.

Он также уклонился от ответов на вопросы о выплате налогов и возможном получении средств от благотворительных организаций, в частности, поступало ли финансирование на его личные счета.

На все уточнения ВСК он повторял, что это «выходит за рамки мандата комиссии», фактически отказываясь отвечать на поставленные вопросы.

Во время заседания Жернаков отвлекался от конкретных тем и делал политические заявления, пытаясь представить ситуацию как «выгодную для России». Члены ВСК назвали такие заявления попыткой увести разговор в эмоциональную плоскость и отвлечь от предмета расследования.

Глава комиссии подчеркнул, что подобные заявления Жернакова не имеют никакого отношения к сути расследования, и что его задача — дать ответы на конкретные вопросы о возможных злоупотреблениях, влиянии на ОСД и движении средств.

