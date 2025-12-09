Скільки коштуватиме різдвяний стіл у 2025 році
23:32, 9 грудня 2025
Ціна майже не змінилася порівняно з минулим роком завдяки дешевим овочам.
Фото: uc.kr.ua
За розрахунками Інституту аграрної економіки, середня вартість традиційного різдвяного столу на початку грудня 2025 року становить 1374 грн — лише на 9 грн більше, ніж торік (1365 грн).
Експерти пояснюють стабільність цін рекордним врожаєм овочів борщового набору: картопля, морква, капуста, буряк і цибуля подешевшали більш ніж удвічі.
Найбільше зросли в ціні:
- олія (+26,7 %);
- заморожена вишня (+25,7 %);
- бочкові огірки (+25,2 %);
- суха квасоля (+18,3 %);
- борошно (+17,5 %);
- живий короп (+12,6 %);
- свіжі помідори (+12,5 %).
Найдорожчі страви:
- смажена риба (2 кг коропа) — 346 грн;
- кутя (950 г) — 213 грн;
- узвар (набір сухофруктів на 2 л) — 118 грн.
Вартість інших традиційних страв:
- пісний борщ з квасолею (2,5 кг) — 108 грн;
- вінегрет (1,73 кг) — 50 грн;
- вареники з картоплею (1,51 кг) — 33 грн;
- вареники з капустою (1,48 кг) — 32 грн;
- вареники з вишнею (810 г) — 88 грн;
- тушкована капуста з грибами (2,24 кг) — 71 грн;
- смажена картопля (1 кг) — 26 грн.
Соління та свіжі овочі:
- квашена капуста (500 г) — 97 грн;
- бочкові огірки (400 г) — 54 грн;
- свіжі огірки (500 г) — 67 грн;
- свіжі помідори (500 г) — 72 грн.
