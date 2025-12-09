Скільки коштуватиме різдвяний стіл у 2025 році

Ціна майже не змінилася порівняно з минулим роком завдяки дешевим овочам.

За розрахунками Інституту аграрної економіки, середня вартість традиційного різдвяного столу на початку грудня 2025 року становить 1374 грн — лише на 9 грн більше, ніж торік (1365 грн).

Експерти пояснюють стабільність цін рекордним врожаєм овочів борщового набору: картопля, морква, капуста, буряк і цибуля подешевшали більш ніж удвічі.

Найбільше зросли в ціні:

олія (+26,7 %);

заморожена вишня (+25,7 %);

бочкові огірки (+25,2 %);

суха квасоля (+18,3 %);

борошно (+17,5 %);

живий короп (+12,6 %);

свіжі помідори (+12,5 %).

Найдорожчі страви:

смажена риба (2 кг коропа) — 346 грн;

кутя (950 г) — 213 грн;

узвар (набір сухофруктів на 2 л) — 118 грн.

Вартість інших традиційних страв:

пісний борщ з квасолею (2,5 кг) — 108 грн;

вінегрет (1,73 кг) — 50 грн;

вареники з картоплею (1,51 кг) — 33 грн;

вареники з капустою (1,48 кг) — 32 грн;

вареники з вишнею (810 г) — 88 грн;

тушкована капуста з грибами (2,24 кг) — 71 грн;

смажена картопля (1 кг) — 26 грн.

Соління та свіжі овочі:

квашена капуста (500 г) — 97 грн;

бочкові огірки (400 г) — 54 грн;

свіжі огірки (500 г) — 67 грн;

свіжі помідори (500 г) — 72 грн.

