  1. В Україні

Скільки коштуватиме різдвяний стіл у 2025 році

23:32, 9 грудня 2025
Ціна майже не змінилася порівняно з минулим роком завдяки дешевим овочам.
Скільки коштуватиме різдвяний стіл у 2025 році
Фото: uc.kr.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За розрахунками Інституту аграрної економіки, середня вартість традиційного різдвяного столу на початку грудня 2025 року становить 1374 грн — лише на 9 грн більше, ніж торік (1365 грн).

Експерти пояснюють стабільність цін рекордним врожаєм овочів борщового набору: картопля, морква, капуста, буряк і цибуля подешевшали більш ніж удвічі.

Найбільше зросли в ціні:

  • олія (+26,7 %);
  • заморожена вишня (+25,7 %);
  • бочкові огірки (+25,2 %);
  • суха квасоля (+18,3 %);
  • борошно (+17,5 %);
  • живий короп (+12,6 %);
  • свіжі помідори (+12,5 %).

Найдорожчі страви:

  • смажена риба (2 кг коропа) — 346 грн;
  • кутя (950 г) — 213 грн;
  • узвар (набір сухофруктів на 2 л) — 118 грн.

Вартість інших традиційних страв:

  • пісний борщ з квасолею (2,5 кг) — 108 грн;
  • вінегрет (1,73 кг) — 50 грн;
  • вареники з картоплею (1,51 кг) — 33 грн;
  • вареники з капустою (1,48 кг) — 32 грн;
  • вареники з вишнею (810 г) — 88 грн;
  • тушкована капуста з грибами (2,24 кг) — 71 грн;
  • смажена картопля (1 кг) — 26 грн.

Соління та свіжі овочі:

  • квашена капуста (500 г) — 97 грн;
  • бочкові огірки (400 г) — 54 грн;
  • свіжі огірки (500 г) — 67 грн;
  • свіжі помідори (500 г) — 72 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші продукти Новий рік ціни

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Водив напідпитку: чоловік отримав умовний термін за невиконання рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в умисному невиконаннв рішення суду про позбавлення права керування транспортом.

Уникав відповідей та вдавався до маніпуляцій: Жернаков намагався перетворити засідання ТСК на «театр абсурду»

На засіданні ТСК Михайлові Жернакову ставили прямі запитання про ГРД та фінанси DEJURE, але він ухилявся від відповідей і вдавався маніпуляцій на темі війні.

Жернаков ухилявся від відповідей на засіданні ТСК Власенка-Бужанського

Михайло Жернаков намагається перетворити засідання на шоу.

Контракти для військових на 1-10 років та відстрочка після служби – у Раді зареєстрували законопроект

Проєкт закону передбачає продовження контрактів, нові механізми перевірки підстав для відстрочки та фінансову мотивацію.

Водіям встановлять норми відпочинку, а тахографи стануть обов’язковими: деталі законопроекту

Парламент планує оновити норми режиму праці та відпочинку водіїв, встановивши максимальну тривалість керування, вимоги до перерв, відпочинку та використання тахографів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]