Сколько будет стоить рождественский стол в 2025 году
23:32, 9 декабря 2025
Цена почти не изменилась по сравнению с прошлым годом благодаря дешевым овощам.
Фото: uc.kr.ua
По расчетам Института аграрной экономики, средняя стоимость традиционного рождественского стола в начале декабря 2025 года составляет 1374 грн — всего на 9 грн больше, чем в прошлом году (1365 грн).
Эксперты объясняют стабильность цен рекордным урожаем овощей борщевого набора: картофель, морковь, капуста, свекла и лук подешевели более чем вдвое.
Больше всего выросли в цене:
- масло (+26,7 %);
- замороженная вишня (+25,7 %);
- бочковые огурцы (+25,2 %);
- сухая фасоль (+18,3 %);
- мука (+17,5 %);
- живой карп (+12,6 %);
- свежие помидоры (+12,5 %).
Самые дорогие блюда:
- жареная рыба (2 кг карпа) — 346 грн;
- кутья (950 г) — 213 грн;
- узвар (набор сухофруктов на 2 л) — 118 грн.
Стоимость других традиционных блюд:
- постный борщ с фасолью (2,5 кг) — 108 грн;
- винегрет (1,73 кг) — 50 грн;
- вареники с картофелем (1,51 кг) — 33 грн;
- вареники с капустой (1,48 кг) — 32 грн;
- вареники с вишней (810 г) — 88 грн;
- тушеная капуста с грибами (2,24 кг) — 71 грн;
- жареный картофель (1 кг) — 26 грн.
Соленья и свежие овощи:
- квашеная капуста (500 г) — 97 грн;
- бочковые огурцы (400 г) — 54 грн;
- свежие огурцы (500 г) — 67 грн;
- свежие помидоры (500 г) — 72 грн.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.