Сколько будет стоить рождественский стол в 2025 году

Цена почти не изменилась по сравнению с прошлым годом благодаря дешевым овощам.

По расчетам Института аграрной экономики, средняя стоимость традиционного рождественского стола в начале декабря 2025 года составляет 1374 грн — всего на 9 грн больше, чем в прошлом году (1365 грн).

Эксперты объясняют стабильность цен рекордным урожаем овощей борщевого набора: картофель, морковь, капуста, свекла и лук подешевели более чем вдвое.

Больше всего выросли в цене:

масло (+26,7 %);

замороженная вишня (+25,7 %);

бочковые огурцы (+25,2 %);

сухая фасоль (+18,3 %);

мука (+17,5 %);

живой карп (+12,6 %);

свежие помидоры (+12,5 %).

Самые дорогие блюда:

жареная рыба (2 кг карпа) — 346 грн;

кутья (950 г) — 213 грн;

узвар (набор сухофруктов на 2 л) — 118 грн.

Стоимость других традиционных блюд:

постный борщ с фасолью (2,5 кг) — 108 грн;

винегрет (1,73 кг) — 50 грн;

вареники с картофелем (1,51 кг) — 33 грн;

вареники с капустой (1,48 кг) — 32 грн;

вареники с вишней (810 г) — 88 грн;

тушеная капуста с грибами (2,24 кг) — 71 грн;

жареный картофель (1 кг) — 26 грн.

Соленья и свежие овощи:

квашеная капуста (500 г) — 97 грн;

бочковые огурцы (400 г) — 54 грн;

свежие огурцы (500 г) — 67 грн;

свежие помидоры (500 г) — 72 грн.

