Сколько будет стоить рождественский стол в 2025 году

23:32, 9 декабря 2025
Цена почти не изменилась по сравнению с прошлым годом благодаря дешевым овощам.
Фото: uc.kr.ua
По расчетам Института аграрной экономики, средняя стоимость традиционного рождественского стола в начале декабря 2025 года составляет 1374 грн — всего на 9 грн больше, чем в прошлом году (1365 грн).

Эксперты объясняют стабильность цен рекордным урожаем овощей борщевого набора: картофель, морковь, капуста, свекла и лук подешевели более чем вдвое.

Больше всего выросли в цене:

  • масло (+26,7 %);
  • замороженная вишня (+25,7 %);
  • бочковые огурцы (+25,2 %);
  • сухая фасоль (+18,3 %);
  • мука (+17,5 %);
  • живой карп (+12,6 %);
  • свежие помидоры (+12,5 %).

Самые дорогие блюда:

  • жареная рыба (2 кг карпа) — 346 грн;
  • кутья (950 г) — 213 грн;
  • узвар (набор сухофруктов на 2 л) — 118 грн.

Стоимость других традиционных блюд:

  • постный борщ с фасолью (2,5 кг) — 108 грн;
  • винегрет (1,73 кг) — 50 грн;
  • вареники с картофелем (1,51 кг) — 33 грн;
  • вареники с капустой (1,48 кг) — 32 грн;
  • вареники с вишней (810 г) — 88 грн;
  • тушеная капуста с грибами (2,24 кг) — 71 грн;
  • жареный картофель (1 кг) — 26 грн.

Соленья и свежие овощи:

  • квашеная капуста (500 г) — 97 грн;
  • бочковые огурцы (400 г) — 54 грн;
  • свежие огурцы (500 г) — 67 грн;
  • свежие помидоры (500 г) — 72 грн.

