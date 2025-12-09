Жернаков ухилявся від відповідей на засіданні ТСК Власенка-Бужанського

Михайло Жернаков намагається перетворити засідання на шоу.

У вівторок, 9 грудня, виконавчий директор DEJURE Михайло Жернаков з’явився на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України Власенка-Бужанського у якості свідка.

Проте під час засідання він ухилявся від відповідей на прямі питання щодо підозри у корупції та намагався перетворити засідання на шоу.

Під час засідання Жернаков включив аудіозапис виступу російського диктатора що викликало різку реакцію голови комісії, який зауважив, що це недоречно і не стосується предмета розгляду.

Голова комісії наголосив, що Жернаков має давати пояснення лише з питань, з яких його викликали, а не намагатися дискредитувати роботу ТСК.

Крім того, Жернаков відмовився підписувати розписку для надання показів, заявивши, що в ній «багато неправди» та що його не попередили про статус свідка. Однак він не надав документального підтвердження своїх слів і не відповів на питання комісії щодо фінансування секретаріату Громадської ради доброчесності.

«Якщо прокурор пошле мене за пивом, у ньому стільки повноважень, скільки в ТСК», — зазначив Жернаков.

Комісія підозрює Жернакова у тиску на Громадську раду доброчесності, недоцільному використанні коштів благодійних організацій та спробах впливати на формування Ради. Відповідно до матеріалів засідання, Жернаков ухилявся від конкретних відповідей та не спростував наявні факти, що свідчить про небажання співпрацювати з комісією.

Під час засідання Тимчасової слідчої комісії між Михайлом Жернаковим та головою ТСК Сергієм Власенком відбулася гостра словесна перепалка. Депутати намагалися з’ясувати, чи мав Жернаков вплив на узгодження кандидатур перед засіданням Громадської ради доброчесності.

За словами Власенка, низка учасників зборів звинувачують Жернакова в тому, що він перед засіданням проводив перемовини з представниками громадських організацій щодо погодження «вигідних йому» кандидатур.

«Будь ласка, по цьому, якщо можна, пояснення якісь», — звернувся Власенко та пропроцитував заяви Жернакова на заяви колег: «Я нагинав вас?» — запитав у Жернаков у одного з один із учасників засідання.

У відповідь Жернаков заявив, що обговорення кандидатур — звична практика для організацій, які формують ГРД і заявив, що вони свої питання вирішують й будуть вирішувати. «Вас нам, чесно кажучи, не дуже треба», - завив він.

Також він заявив, що не може бути корупціонером, тому що «не є посадовою, службовою особою».

ТСК продовжує перевірку обставин, викладених у заявах.

