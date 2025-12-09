Михаил Жернаков пытается превратить заседание в шоу.

Во вторник, 9 декабря, исполнительный директор DEJURE Михаил Жернаков явился на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины Власенко–Бужанского в качестве свидетеля.

Однако во время заседания он уклонялся от ответов на прямые вопросы относительно подозрений в коррупции и пытался превратить засідание в шоу.

Во время заседания Жернаков включил аудиозапись выступления российского диктатора, что вызвало резкую реакцию главы комиссии, который отметил, что это неуместно и не относится к предмету рассмотрения.

Глава комиссии подчеркнул, что Жернаков должен давать объяснения только по вопросам, по которым его вызвали, а не пытаться дискредитировать работу ТСК.

Кроме того, Жернаков отказался подписывать расписку для предоставления показаний, заявив, что в ней «много неправды» и что его не предупредили о статусе свидетеля. Однако он не предоставил документального подтверждения своих слов и не ответил на вопросы комиссии о финансировании секретариата Общественного совета добродетели.

«Если прокурор пошлет меня за пивом, у него столько полномочий, сколько у ТСК», — отметил Жернаков.

Комиссия подозревает Жернакова в давлении на Общественный совет добродетели, нецелевом использовании средств благотворительных организаций и попытках влиять на формирование Совета. Согласно материалам заседания, Жернаков уклонялся от конкретных ответов и не опроверг имеющиеся факты, что свидетельствует о нежелании сотрудничать с комиссией.

Во время заседания Временной следственной комиссии между Михаилом Жернаковым и главой ВСК Сергеем Власенко произошла острая словесная перепалка. Депутаты пытались выяснить, имел ли Жернаков влияние на согласование кандидатур перед заседанием Общественного совета добропорядочности.

По словам Власенко, ряд участников собрания обвиняют Жернакова в том, что он перед заседанием проводил переговоры с представителями общественных организаций относительно согласования «выгодных ему» кандидатур.

«Пожалуйста, по этому, если можно, какие-то пояснения», — обратился Власенко и процитировал Жернакова, обращаясь к заявлениям коллег: «Я нагибал вас?» — спросил Жернаков одного из участников заседания.

В ответ Жернаков заявил, что обсуждение кандидатур — обычная практика для организаций, формирующих ОДГ, и добавил, что они свои вопросы решают и будут решать. «Вы нам, честно говоря, не очень нужны», — сказал он.

Также он заявил, что не может быть коррупционером, поскольку «не является должностным лицом».

ВСК продолжает проверку обстоятельств, изложенных в заявлениях.

