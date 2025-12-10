Виплата пенсії за довіреністю — що важливо знати

При одержанні пенсії через пошту, довіреність потрібно пред’явити працівнику відділення поштового зв’язку під час отримання пенсії.

Відповідно до статті 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія може виплачуватись за довіреністю.

Довіреність на отримання пенсійних виплат посвідчується нотаріально та має містити інформацію про місце та дату її складання (підписання), відомості про довірителя та представника (ПІБ, місце проживання представника), обсяг повноважень представника, строк дії довіреності. Довіреність без зазначення дати її підписання та підписів вважається недійсною, нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.

Зазначається, що незалежно від терміну дії довіреності строк виплати пенсії за нею не може перевищувати 12 місяців.

Одержання пенсії через пошту

При одержанні пенсії через пошту, довіреність потрібно пред’явити працівнику відділення поштового зв’язку під час отримання пенсії. Після спливу 12 місяців дії довіреності пенсіонеру потрібно особисто звернутись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України та подати заяву про подовження виплати пенсії за довіреністю.

Одержання пенсії через банк

При одержанні пенсії через банківську установу порядок виплати пенсії за довіреністю дещо інший. Якщо суми пенсії одержують за довіреністю більше як один рік, банк зобов’язаний повідомити про це орган Пенсійного фонду, який нараховує відповідні кошти, не пізніше 28 числа місяця, у якому виникли такі обставини. А одержувач пенсії має особисто подати нову заяву до органу Пенсійного фонду щодо продовження виплати пенсії за довіреністю. Якщо пенсіонер не подає зазначену заяву, виплату пенсії переводять на відділення поштового зв’язку.

