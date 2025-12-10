Выплата пенсии по доверенности — что нужно знать

При получении пенсии через почту доверенность необходимо предъявить работнику почтового отделения во время получения пенсии.

В соответствии со статьей 47 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пенсия может выплачиваться по доверенности.

Доверенность на получение пенсионных выплат удостоверяется нотариально и должна содержать информацию о месте и дате ее составления (подписания), сведения о доверителе и представителе (ФИО, место проживания представителя), объем полномочий представителя, срок действия доверенности. Доверенность без указания даты ее подписания и подписей считается недействительной, напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

Отмечается, что независимо от срока действия доверенности, срок выплаты пенсии по ней не может превышать 12 месяцев.

Получение пенсии через почту

При получении пенсии через почту доверенность необходимо предъявить работнику отделения почтовой связи во время получения пенсии. После истечения 12 месяцев действия доверенности пенсионеру нужно лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины и подать заявление о продлении выплаты пенсии по доверенности.

Получение пенсии через банк

При получении пенсии через банк порядок выплаты пенсии по доверенности несколько иной. Если суммы пенсии получают по доверенности более одного года, банк обязан уведомить об этом орган Пенсионного фонда, который начисляет соответствующие средства, не позднее 28 числа месяца, в котором возникли такие обстоятельства. А получатель пенсии должен лично подать новое заявление в орган Пенсионного фонда относительно продолжения выплаты пенсии по доверенности.

Если пенсионер не подает указанное заявление, выплату пенсии переводят на отделение почтовой связи.

