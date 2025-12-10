  1. В Украине

Выплата пенсии по доверенности — что нужно знать

07:00, 10 декабря 2025
При получении пенсии через почту доверенность необходимо предъявить работнику почтового отделения во время получения пенсии.
Выплата пенсии по доверенности — что нужно знать
Фото: tsn.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В соответствии со статьей 47 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пенсия может выплачиваться по доверенности.

Доверенность на получение пенсионных выплат удостоверяется нотариально и должна содержать информацию о месте и дате ее составления (подписания), сведения о доверителе и представителе (ФИО, место проживания представителя), объем полномочий представителя, срок действия доверенности. Доверенность без указания даты ее подписания и подписей считается недействительной, напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

Отмечается, что независимо от срока действия доверенности, срок выплаты пенсии по ней не может превышать 12 месяцев.

Получение пенсии через почту

При получении пенсии через почту доверенность необходимо предъявить работнику отделения почтовой связи во время получения пенсии. После истечения 12 месяцев действия доверенности пенсионеру нужно лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины и подать заявление о продлении выплаты пенсии по доверенности.

Получение пенсии через банк

При получении пенсии через банк порядок выплаты пенсии по доверенности несколько иной. Если суммы пенсии получают по доверенности более одного года, банк обязан уведомить об этом орган Пенсионного фонда, который начисляет соответствующие средства, не позднее 28 числа месяца, в котором возникли такие обстоятельства. А получатель пенсии должен лично подать новое заявление в орган Пенсионного фонда относительно продолжения выплаты пенсии по доверенности.

Если пенсионер не подает указанное заявление, выплату пенсии переводят на отделение почтовой связи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
35 тысяч евро за страдания: как война формирует судебную практику компенсации морального вреда

Украинское правосудие выходит за пределы символических сумм, создавая новые подходы к сатисфакции.

Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям: Жернаков пытался превратить заседание ВСК в «театр абсурда»

На заседании ВСК Михаилу Жернакову ставили прямые вопросы о ОСД и финансах DEJURE, но он уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям на теме войны.

Жернаков уклонялся от ответов на заседании ТСК Власенко–Бужанского

Михаил Жернаков пытается превратить заседание в шоу.

Контракты для военных на 1-10 лет и отсрочка после службы – в Раде зарегистрировали законопроект

Проект закона предусматривает продление контрактов, новые механизмы проверки оснований для отсрочки и финансовую мотивацию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]