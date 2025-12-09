Розпочався відбір кандидатів на посаду генерального директора Укргідроенерго
Наглядова рада ПрАТ «Укргідроенерго» оголосила про старт процедури відбору кандидатів на посаду генерального директора компанії. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
«Відбір є одним з кроків виконання плану (Розпорядження Уряду №1258), спрямованого на оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів підприємств паливно-енергетичного комплексу. Головна його мета – забезпечити прозорість, ефективність та контроль у стратегічно важливому секторі», - заявили в Мінекономіки.
ПрАТ «Укргідроенерго» – найбільша гідрогенеруюча компанія України та об’єкт критичної енергетичної інфраструктури держави. Компанія відіграє ключову роль у балансуванні Об’єднаної енергетичної системи України, забезпечуючи маневрову генерацію, системні та допоміжні послуги, а також стійкість енергетики в умовах повномасштабної війни.
Вимоги до потенційного кандидата:
- глибоке розуміння складних технічних систем, енергосистеми та ринку електричної енергії;
- сильну фінансову та інвестиційну компетентність (CAPEX, боргове навантаження, взаємодія з МФО);
- досвід роботи в умовах високої невизначеності, криз та/або війни;
- практичний досвід побудови сильної інституції – професійного правління, зрілих функцій, прозорих процесів та сучасної корпоративної культури;
- безкомпромісну доброчесність, готовність працювати в інтересах держави, акціонера та суспільства.
Зона відповідальності майбутнього генерального директора:
- забезпечення безперервної, безпечної та ефективної роботи гідрогенерації в умовах воєнних загроз;
- реалізація масштабних програм відновлення, реконструкції та модернізації гідроенергетичної інфраструктури;
- забезпечення фінансової стійкості компанії, збалансування інвестиційних програм із ліквідністю та зобов’язаннями перед державою і міжнародними фінансовими організаціями;
- ініціювання формування нового стратегічного портфеля доходів, що включає: розвиток систем накопичення енергії (energy storage), розширення балансуючих послуг, розширення географії трейдингу, поступовий вхід у суміжні сегменти відновлюваної енергетики та розвиток цифрових енергетичних сервісів;
- розробка та впровадження довгострокової стратегії розвитку «Укргідроенерго» в післявоєнний період;
- формування нового покоління інженерів та управлінців і зміцнення корпоративної культури.
E-mail для подання документів: [email protected]
Кінцевий строк подання: до 15 січня 2026 року (включно).
