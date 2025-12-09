  1. В Україні

Розпочався відбір кандидатів на посаду генерального директора Укргідроенерго

21:46, 9 грудня 2025
Документи кандидатів на посаду генерального директора «Укргідроенерго» приймаються до 15 січня 2026 року.
Фото: kyiv24.news
Наглядова рада ПрАТ «Укргідроенерго» оголосила про старт процедури відбору кандидатів на посаду генерального директора компанії. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

«Відбір є одним з кроків виконання плану (Розпорядження Уряду №1258), спрямованого на оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів підприємств паливно-енергетичного комплексу. Головна його мета – забезпечити прозорість, ефективність та контроль у стратегічно важливому секторі», - заявили в Мінекономіки.

ПрАТ «Укргідроенерго» – найбільша гідрогенеруюча компанія України та об’єкт критичної енергетичної інфраструктури держави. Компанія відіграє ключову роль у балансуванні Об’єднаної енергетичної системи України, забезпечуючи маневрову генерацію, системні та допоміжні послуги, а також стійкість енергетики в умовах повномасштабної війни.

Вимоги до потенційного кандидата:

  • глибоке розуміння складних технічних систем, енергосистеми та ринку електричної енергії;
  • сильну фінансову та інвестиційну компетентність (CAPEX, боргове навантаження, взаємодія з МФО);
  • досвід роботи в умовах високої невизначеності, криз та/або війни;
  • практичний досвід побудови сильної інституції – професійного правління, зрілих функцій, прозорих процесів та сучасної корпоративної культури;
  • безкомпромісну доброчесність, готовність працювати в інтересах держави, акціонера та суспільства.

Зона відповідальності майбутнього генерального директора:

  • забезпечення безперервної, безпечної та ефективної роботи гідрогенерації в умовах воєнних загроз;
  • реалізація масштабних програм відновлення, реконструкції та модернізації гідроенергетичної інфраструктури;
  • забезпечення фінансової стійкості компанії, збалансування інвестиційних програм із ліквідністю та зобов’язаннями перед державою і міжнародними фінансовими організаціями;
  • ініціювання формування нового стратегічного портфеля доходів, що включає: розвиток систем накопичення енергії (energy storage), розширення балансуючих послуг, розширення географії трейдингу, поступовий вхід у суміжні сегменти відновлюваної енергетики та розвиток цифрових енергетичних сервісів;
  • розробка та впровадження довгострокової стратегії розвитку «Укргідроенерго» в післявоєнний період;
  • формування нового покоління інженерів та управлінців і зміцнення корпоративної культури.

E-mail для подання документів: [email protected]

Кінцевий строк подання: до 15 січня 2026 року (включно).

Мінекономіки

