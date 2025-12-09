  1. В Украине

Начался отбор кандидатов на должность генерального директора Укргидроэнерго

21:46, 9 декабря 2025
Документы кандидатов на должность генерального директора «Укргидроэнерго» принимаются до 15 января 2026 года.
Фото: kyiv24.news
Наблюдательный совет ЧАО «Укргидроэнерго» объявил о старте процедуры отбора кандидатов на должность генерального директора компании. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

«Отбор является одним из шагов выполнения плана (Распоряжение Правительства №1258), направленного на обновление состава наблюдательных советов и исполнительных органов предприятий топливно-энергетического комплекса. Его главная цель — обеспечить прозрачность, эффективность и контроль в стратегически важном секторе», — заявили в Минэкономики.

ЧАО «Укргидроэнерго» — крупнейшая гидрогенерирующая компания Украины и объект критической энергетической инфраструктуры государства. Компания играет ключевую роль в балансировании Объединенной энергетической системы Украины, обеспечивая маневренную генерацию, системные и вспомогательные услуги, а также устойчивость энергетики в условиях полномасштабной войны.

Требования к потенциальному кандидату:

  • глубокое понимание сложных технических систем, энергосистемы и рынка электрической энергии;
  • сильная финансовая и инвестиционная компетентность (CAPEX, долговая нагрузка, взаимодействие с МФО);
  • опыт работы в условиях высокой неопределенности, кризисов и/или войны;
  • практический опыт построения сильной институции — профессионального управления, зрелых функций, прозрачных процессов и современной корпоративной культуры;
  • бескомпромиссная добропорядочность, готовность работать в интересах государства, акционера и общества.

Зона ответственности будущего генерального директора:

  • обеспечение непрерывной, безопасной и эффективной работы гидрогенерации в условиях военных угроз;
  • реализация масштабных программ восстановления, реконструкции и модернизации гидроэнергетической инфраструктуры;
  • обеспечение финансовой устойчивости компании, балансировка инвестиционных программ с ликвидностью и обязательствами перед государством и международными финансовыми организациями;
  • инициирование формирования нового стратегического портфеля доходов, включающего: развитие систем накопления энергии (energy storage), расширение балансирующих услуг, расширение географии трейдинга, постепенный вход в смежные сегменты возобновляемой энергетики и развитие цифровых энергетических сервисов;
  • разработка и внедрение долгосрочной стратегии развития «Укргидроэнерго» в послевоенный период;
  • формирование нового поколения инженеров и управленцев и укрепление корпоративной культуры.

E-mail для подачи документов: [email protected]

Конечный срок подачи: до 15 января 2026 года (включительно).

Минэкономики

