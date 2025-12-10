Друга після оборони: Україна розпочала роботу над оновленою соціальною системою

Україна формує нову соціальну модель: Уряд, парламент і міжнародні партнери розпочали високорівневий діалог.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін взяв участь у високорівневому діалозі «Як запровадити нову соціальну модель в Україні: досвід інших країн у світлі стандартів Ради Європи». До обговорення долучилися представники Уряду, парламенту, судової влади та міжнародних організацій.

Чому Україні потрібна нова соціальна модель

Улютін наголосив, що чинна система соціального захисту, яка формувалася десятиліттями, вже не відповідає потребам суспільства. Сьогодні вона охоплює понад 15 мільйонів громадян і є другою за обсягом бюджету сферою після оборони.

Міністр підкреслив:

соціальні гарантії мають відповідати реальним можливостям держави;

допомога повинна бути більш адресною;

реформа має включати розвиток соціальних послуг, оновлення пенсійної системи та підходів до визначення прожиткового мінімуму.

Перед цим Денис Улютін вказував, що нинішня структура соціальної підтримки є надмірно складною та неефективною: велика кількість різних допомог і пільг призвела до перевантаження державного бюджету, водночас виявилася неефективною.

Міжнародна підтримка та позиція парламенту й судової влади

Представники Ради Європи та Європейського Союзу підтвердили готовність підтримувати Україну у модернізації соціальної сфери. Представники парламенту та судової влади наголосили на важливості ухвалення збалансованих рішень, які одночасно врахують права громадян і можливості держави.

Подальші кроки

Учасники зустрічі домовилися продовжувати діалог і працювати над формуванням нової соціальної моделі, що відповідатиме європейським стандартам, буде фінансово стійкою та забезпечить українцям передбачуваний і якісний соціальний захист.

Зауважимо, що раніше Денис Улютін заявив, що прожитковий мінімум має стати реальною соціальною гарантією, адже зараз, за його словами, нині спостерігається значна різниця між законодавчо встановленим і фактичним рівнем прожиткового мінімуму.

«Прожитковий мінімум в Україні має стати реальною соціальною гарантією. Саме поступове відокремлення понад 180 різних виплат від прожиткового мінімуму буде одним з основних елементів цього процесу», — зазначив міністр.

Окрім того, вказує Улютін, планується оновлення методології розрахунку прожиткового мінімуму. Мінсоцполітики розробляє варіанти переходу на нормативно-структурний метод, який враховує індивідуальні потреби людини та містить як продовольчу, так і непродовольчий компонент.

Водночас Денис Улютін заявив, що питання запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні поки що є передчасним, оскільки фінансовий ринок не готовий ефективно інвестувати такі кошти.

Він також додав, що уряд нині зосереджений на вдосконаленні солідарної системи пенсійного забезпечення та поступовому переході до моделі професійних пенсій.

