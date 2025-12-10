  1. Общество

Вторая после обороны: Украина начала работу над обновленной социальной системой

07:36, 10 декабря 2025
Украина формирует новую социальную модель: Правительство, парламент и международные партнеры приступили к высокоуровневому диалогу.
Вторая после обороны: Украина начала работу над обновленной социальной системой
Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин взял участие в высокоуровневом диалоге «Как внедрить новую социальную модель в Украине: опыт других стран в свете стандартов Совета Европы». К обсуждению присоединились представители Правительства, парламента, судебной власти и международных организаций.

Почему Украине нужна новая социальная модель

Улютин подчеркнул, что действующая система социальной защиты, формировавшаяся десятилетиями, уже не отвечает потребностям общества. Сегодня она охватывает более 15 миллионов граждан и является второй по объему бюджетных расходов сферой после обороны.

Министр отметил:

  • социальные гарантии должны соответствовать реальным возможностям государства;
  • помощь должна быть более адресной;
  • реформа должна включать развитие социальных услуг, обновление пенсионной системы и подходов к определению прожиточного минимума.

Ранее Денис Улютин указывал, что нынешняя структура социальной поддержки является чрезмерно сложной и неэффективной: большое количество различных пособий и льгот привело к перегрузке госбюджета, при этом оказалась неэффективной.

Международная поддержка и позиция парламента и судебной власти

Представители Совета Европы и Европейского Союза подтвердили готовность поддерживать Украину в модернизации социальной сферы. Представители парламента и судебной власти подчеркнули важность принятия сбалансированных решений, которые одновременно учитывают права граждан и возможности государства.

Дальнейшие шаги

Участники встречи договорились продолжать диалог и работать над формированием новой социальной модели, которая будет соответствовать европейским стандартам, финансово устойчивой и обеспечит украинцам предсказуемую и качественную социальную защиту.

Отметим, что ранее Денис Улютин заявил, что прожиточный минимум должен стать реальной социальной гарантией, ведь сейчас, по его словам, сейчас наблюдается значительная разница между законодательно установленным и фактическим уровнем прожиточного минимума.

«Прожиточный минимум в Украине должен стать реальной социальной гарантией. Именно постепенное отделение более 180 различных выплат от прожиточного минимума станет одним из основных элементов этого процесса», — отметил министр.

Кроме того, отметил Улютин, планируется обновление методологии расчета прожиточного минимума. Минсоцполитики разрабатывает варианты перехода на нормативно-структурный метод, который учитывает индивидуальные потребности человека и включает как продовольственный, так и непродовольственный компонент.

По словам министра Дениса Улютина, нынешняя структура социальной поддержки является чрезмерно сложной и неэффективной: большое количество различных пособий и льгот привело к перегрузке государственного бюджета, при этом оказалась неэффективной.

Он также добавил, что правительство сейчас сосредоточено на совершенствовании солидарной системы пенсионного обеспечения и постепенном переходе к модели профессиональных пенсий.

