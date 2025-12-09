У Києві чоловік вкрав робот-пилосос, поїхав із ним на Буковину та здав його у ломбард

До поліції звернувся мешканець Троєщини, повідомивши, що під час його відсутності невідомий проник до будинку і виніс цінні речі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Столичні оперативники викрили та затримали чоловіка, який проник до приватного будинку в Деснянському районі та викрав робот-пилосос і гроші. Після скоєного чоловік намагався переховуватися на Буковині, однак був встановлений і затриманий. Про це повідомили в поліції Києва.

Як відбулася крадіжка

До поліції звернувся мешканець Троєщини, повідомивши, що під час його відсутності невідомий проник до будинку і виніс цінні речі. Злодій віджав віконну раму та забрав робот-пилосос і готівку.

У ході слідчих дій оперативники встановили особу підозрюваного. Ним виявився 37-річний уродженець Запорізької області, раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Після крадіжки він поїхав до Чернівців. Там поліцейські знайшли та вилучили викрадений пилосос у ломбарді.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 КК України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.