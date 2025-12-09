  1. В Украине

У Киеве мужчина украл робот-пылесос, уехал с ним на Буковину и сдал в ломбард

22:19, 9 декабря 2025
В полицию обратился житель Троещины, сообщив, что во время его отсутствия неизвестный проник в дом и вынес ценные вещи.
У Киеве мужчина украл робот-пылесос, уехал с ним на Буковину и сдал в ломбард
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Столичные оперативники разоблачили и задержали мужчину, который проник в частный дом в Деснянском районе и украл робот-пылесос и деньги. После совершения преступления он пытался скрываться на Буковине, однако был установлен и задержан. Об этом сообщили в полиции Киева.

Как произошла кража

В полицию обратился житель Троещины, сообщив, что во время его отсутствия неизвестный проник в дом и вынес ценные вещи. Злоумышленник отжал оконную раму и забрал робот-пылесос и наличные.

В ходе следственных действий оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний уроженец Запорожской области, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. После кражи он уехал в Черновцы. Там полицейские нашли и изъяли украденный пылесос в ломбарде.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 185 УК Украины — кража, совершенная в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Киев ограбление

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям: Жернаков пытался превратить заседание ВСК в «театр абсурда»

На заседании ВСК Михаилу Жернакову ставили прямые вопросы о ОСД и финансах DEJURE, но он уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям на теме войны.

Жернаков уклонялся от ответов на заседании ТСК Власенко–Бужанского

Михаил Жернаков пытается превратить заседание в шоу.

Контракты для военных на 1-10 лет и отсрочка после службы – в Раде зарегистрировали законопроект

Проект закона предусматривает продление контрактов, новые механизмы проверки оснований для отсрочки и финансовую мотивацию.

Водителям установят нормы отдыха, а тахографы станут обязательными: детали законопроекта

Парламент планирует обновить нормы режима труда и отдыха водителей, установив максимальную продолжительность управления, требования к перерывам, отдыху и использованию тахографов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]