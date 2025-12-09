У Киеве мужчина украл робот-пылесос, уехал с ним на Буковину и сдал в ломбард

В полицию обратился житель Троещины, сообщив, что во время его отсутствия неизвестный проник в дом и вынес ценные вещи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Столичные оперативники разоблачили и задержали мужчину, который проник в частный дом в Деснянском районе и украл робот-пылесос и деньги. После совершения преступления он пытался скрываться на Буковине, однако был установлен и задержан. Об этом сообщили в полиции Киева.

Как произошла кража

В полицию обратился житель Троещины, сообщив, что во время его отсутствия неизвестный проник в дом и вынес ценные вещи. Злоумышленник отжал оконную раму и забрал робот-пылесос и наличные.

В ходе следственных действий оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний уроженец Запорожской области, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. После кражи он уехал в Черновцы. Там полицейские нашли и изъяли украденный пылесос в ломбарде.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 185 УК Украины — кража, совершенная в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.