Києві судитимуть екстелеведучого підсанкційних каналів за виправдовування агресії РФ

У січні 2025 року блогеру повідомили про підозру.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 35-річного колишнього телеведучого підсанкційних телеканалів, який після початку повномасштабного вторгнення Росії став YouTube-блогером та поширював відео, в яких виправдовував дії країни-агресорки.

За даними слідства, його канал мав понад 203 тис. підписників. У відеоматеріалах, записаних у 2023–2024 роках, блогер заперечував факт агресії РФ проти України, стверджуючи, що Росія нібито «не є агресором». Він озвучував тези про «наявність вагомих причин» для вторгнення.

Попри те, що він та його гості перебували в Україні й мали можливість щоденно бачити наслідки російських ударів, у відео вони заперечували сам факт війни, називаючи її «СВО» — терміном, що використовується російською пропагандою.

У січні 2025 року блогеру повідомили про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 КК України — виправдовування, визнання правомірною або заперечення збройної агресії РФ проти України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт передано до Києво-Святошинського районного суду м. Києва.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.