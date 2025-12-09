  1. В Украине

В Киеве будут судить бывшего телеведущего подконтрольных санкциям каналов за оправдывание агрессии РФ

22:38, 9 декабря 2025
В январе 2025 года блогеру сообщили о подозрении.
В Киеве будут судить бывшего телеведущего подконтрольных санкциям каналов за оправдывание агрессии РФ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 35-летнего бывшего телеведущего каналов, попавших под санкции, который после начала полномасштабного вторжения России стал YouTube-блогером и распространял видео, оправдывающие действия страны-агрессора.

По данным следствия, его канал имел более 203 тыс. подписчиков. В видеоматериалах, записанных в 2023–2024 годах, блогер отрицал факт агрессии РФ против Украины, утверждая, что Россия якобы «не является агрессором». Он озвучивал тезисы о «наличии весомых причин» для вторжения.

Несмотря на то что он и его гости находились в Украине и ежедневно могли наблюдать последствия российских ударов, в видео они отрицали сам факт войны, называя ее «СВО» — термином, используемым российской пропагандой.

В январе 2025 года блогеру сообщили о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 УК Украины — оправдывание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт передан в Киево-Святошинский районный суд г. Киева.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Киев подозреваемый

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям: Жернаков пытался превратить заседание ВСК в «театр абсурда»

На заседании ВСК Михаилу Жернакову ставили прямые вопросы о ОСД и финансах DEJURE, но он уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям на теме войны.

Жернаков уклонялся от ответов на заседании ТСК Власенко–Бужанского

Михаил Жернаков пытается превратить заседание в шоу.

Контракты для военных на 1-10 лет и отсрочка после службы – в Раде зарегистрировали законопроект

Проект закона предусматривает продление контрактов, новые механизмы проверки оснований для отсрочки и финансовую мотивацию.

Водителям установят нормы отдыха, а тахографы станут обязательными: детали законопроекта

Парламент планирует обновить нормы режима труда и отдыха водителей, установив максимальную продолжительность управления, требования к перерывам, отдыху и использованию тахографов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]