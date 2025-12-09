В Киеве будут судить бывшего телеведущего подконтрольных санкциям каналов за оправдывание агрессии РФ

В январе 2025 года блогеру сообщили о подозрении.

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 35-летнего бывшего телеведущего каналов, попавших под санкции, который после начала полномасштабного вторжения России стал YouTube-блогером и распространял видео, оправдывающие действия страны-агрессора.

По данным следствия, его канал имел более 203 тыс. подписчиков. В видеоматериалах, записанных в 2023–2024 годах, блогер отрицал факт агрессии РФ против Украины, утверждая, что Россия якобы «не является агрессором». Он озвучивал тезисы о «наличии весомых причин» для вторжения.

Несмотря на то что он и его гости находились в Украине и ежедневно могли наблюдать последствия российских ударов, в видео они отрицали сам факт войны, называя ее «СВО» — термином, используемым российской пропагандой.

В январе 2025 года блогеру сообщили о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 УК Украины — оправдывание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт передан в Киево-Святошинский районный суд г. Киева.

