В ТЦК объяснили, что делать военнослужащему, если он заболел во время отпуска

Военнослужащему, который заболел во время отпуска, необходимо выполнить ряд действий.

Волынский областной ТЦК напомнил, если военнослужащий во время отпуска или командировки заболел и из-за этого не может вовремя вернуться на службу, он должен немедленно сообщить об этом в орган управления Службы правопорядка в гарнизоне или в территориальный центр комплектования, где он состоит на учете.

«После получения сообщения начальник органа управления Службы правопорядка информирует командира воинской части и продлевает отпуск на период фактической задержки», — заявили в ТЦК.

Там также подчеркнули, что время выезда, причину задержки и соответствующие детали вносят в документы военнослужащего и в книгу учета лиц, находящихся в отпуске или командировке.

Если во время отпуска возникла необходимость в стационарном лечении, военнослужащий должен обратиться за направлением к начальнику органа управления Службы правопорядка в гарнизоне или к руководителю территориального центра комплектования и социальной поддержки.

