Чоловік отримав повістку і не прийшов до ТЦК — його звільнили від відповідальності, а апеляційний суд покарав чоловіка

07:18, 10 грудня 2025
Вінницький апеляційний суд скасував звільнення від відповідальності за ухилення від мобілізації.
Фото: vna.court.gov.ua/sud4801
У вівторок, 9 грудня, Вінницький апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу прокурора на ухвалу Погребищенського районного суду, якою чоловіка звільнили від кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації. Про це повідомив Вінницький апеляційний суд.

Суть справи

Військовозобов’язанй був визнаний придатним до військової служби. Він отримав повістку та мав прибути до територіального центру комплектування для відправлення до військової частини, але не з’явився у визначений час.

Йому інкримінували ст. 336 Кримінального кодексу України – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Що вирішив суд першої інстанції

Місцевий суд раніше звільнив чоловіка від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК України – звільнення у зв’язку зі зміною обстановки.

Ця норма застосовується тоді, коли:

або вчинене діяння втратило суспільну небезпечність;

або сама особа перестала бути суспільно небезпечною.

Суд першої інстанції вважав, що чоловік отримав бронювання (відстрочку від мобілізації) через роботу на підприємстві, а тому підстави для кримінальної відповідальності відпали.

Чому апеляційний суд скасував це рішення

Апеляційний суд не погодився з таким підходом і пояснив:

Бронювання має тимчасовий характер і не свідчить про зміну поведінки людини або про те, що вона більше не може вчинити подібний злочин.

Сам факт працевлаштування і відстрочки не означає, що вчинене діяння стало менш небезпечним для суспільства.

Суд окремо наголосив:

ухилення від мобілізації під час воєнного стану створює загрозу обороноздатності держави, а суспільна небезпека такого злочину не зникає лише через тимчасову відстрочку.

Рішення апеляційного суду

Вінницький апеляційний суд:

- задовольнив апеляційну скаргу прокурора;

- скасував ухвалу про звільнення від кримінальної відповідальності;

- направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Ця ухвала апеляційного суду набрала законної сили одразу після проголошення та не підлягає касаційному оскарженню.

