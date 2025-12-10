Мужчина получил повестку и не пришел в ТЦК — его освободили от ответственности, а апелляционный суд наказал мужчину

Винницкий апелляционный суд отменил освобождение от ответственности за уклонение от мобилизации.

Фото: vna.court.gov.ua/sud4801

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 9 декабря, Винницкий апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на постановление Погребищенского районного суда, которым мужчину освободили от уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Об этом сообщил Винницкий апелляционный суд.

Суть дела

Военнообязанный был признан годным к военной службе. Он получил повестку и должен был прибыть в территориальный центр комплектования для отправки в воинскую часть, однако не явился в назначенное время.

Ему инкриминировали ст. 336 Уголовного кодекса Украины — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

Что решил суд первой инстанции

Местный суд ранее освободил мужчину от уголовной ответственности на основании ст. 48 УК Украины — освобождение в связи с изменением обстановки.

Эта норма применяется тогда, когда:

либо совершенное деяние утратило общественную опасность;

либо сам человек перестал быть общественно опасным.

Суд первой инстанции считал, что мужчина получил бронирование (отсрочку от мобилизации) вследствие работы на предприятии, а потому основания для уголовной ответственности отпали.

Почему апелляционный суд отменил это решение

Апелляционный суд не согласился с таким подходом и пояснил:

Бронирование имеет временный характер и не свидетельствует об изменении поведения человека или о том, что он более не способен совершить подобное преступление.

Сам факт трудоустройства и отсрочки не означает, что совершенное деяние стало менее опасным для общества.

Суд отдельно подчеркнул:

уклонение от мобилизации во время военного положения создает угрозу обороноспособности государства, а общественная опасность такого преступления не исчезает лишь из-за временной отсрочки.

Решение апелляционного суда

Винницкий апелляционный суд:

удовлетворил апелляционную жалобу прокурора;

отменил постановление об освобождении от уголовной ответственности;

направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Это постановление апелляционного суда вступило в законную силу сразу после оглашения и не подлежит кассационному обжалованию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.