У Флориді стратять Марка Аллена Джеральдса, засудженого за вбивство понад 30 років тому

Це стане 18-ю стратою у штаті за 2025 рік — рекордним показником за всю сучасну історію.

Фото: ABC News

У штаті Флорида сьогодні мають виконати смертний вирок щодо 58-річного Марка Аллена Джеральдса, засудженого за жорстоке вбивство жінки під час пограбування з проникненням у житло понад три десятиліття тому. Про це повідомляє ABC News.

Страта відбудеться о 18:00 за місцевим часом у в’язниці поблизу міста Старк. Джеральдса визнали винним у вбивстві, збройному пограбуванні, крадіжці зі зламом та викраденні автомобіля. У 1990 році його засудили до смертної кари, однак Верховний суд Флориди пізніше скасував вироки. У 1992 році при повторному розгляді справи суд знову ухвалив смертний вирок.

Ця страта стане вже 18-ю у Флориді в 2025 році, що встановлює новий рекорд штату за загальною кількістю виконаних смертних вироків.

За матеріалами справи, у лютому 1989 року 8-річний син Трессі Петтібоун знайшов матір побитою та зарізаною на кухні їхнього дому в Панама-Сіті. Джеральдс працював у будинку як тесляр. За тиждень до вбивства він зустрів Петтібоун із дітьми в торговому центрі, і жінка тоді сказала, що її чоловік поїхав у справах. Після цього, як встановило слідство, Джеральдс запитував у сина, коли батько повернеться та коли діти приходять зі школи.

Слідчі встановили, що Джеральдс здав ювелірні вироби, на яких були сліди крові Петтібоун, а пласткові стяжки, використані для зв’язування жертви, збіглися зі стяжками, знайденими в його автомобілі.

Після підписання смертного вироку минулого місяця Джеральдс заявив, що не подаватиме апеляцію.

У США цього року стратили 44 особи, і ще кілька виконань вироків заплановані до кінця року. З моменту відновлення смертної кари у 1976 році найвищим попереднім показником для Флориди було вісім страт у 2014-му. У 2025 році штат перевищив цей рекорд і має найбільшу кількість страт серед усіх штатів США.

Наступного тижня у Флориді мають виконати ще один смертний вирок — 58-річного Френка Атена Воллса, страта якого призначена на 18 грудня. Його визнали винним у вбивстві чоловіка та жінки під час пограбування, а також він зізнався у ще трьох убивствах.

За даними Департаменту виправних закладів Флориди, смертельні ін’єкції в штаті проводять із використанням седативного засобу, паралітичного препарату та речовини, яка зупиняє серце.

