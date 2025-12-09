Во Флориде казнят Марка Аллена Джеральдса, осужденного за убийство более 30 лет назад

Это станет 18-й казнью в штате за 2025 год — рекордным показателем за всю современную историю.

В штате Флорида сегодня должны исполнить смертный приговор в отношении 58-летнего Марка Аллена Джеральдса, осужденного за жестокое убийство женщины во время ограбления с проникновением в жилище более трех десятилетий назад. Об этом сообщает ABC News.

Казнь состоится в 18:00 по местному времени в тюрьме недалеко от города Старк. Джеральдса признали виновным в убийстве, вооруженном ограблении, краже со взломом и угоне автомобиля. В 1990 году его приговорили к смертной казни, однако Верховный суд Флориды позже отменил приговоры. В 1992 году при повторном рассмотрении дела суд снова вынес смертный приговор.

Эта казнь станет уже 18-й во Флориде в 2025 году, что устанавливает новый рекорд штата по общему количеству исполненных смертных приговоров.

По материалам дела, в феврале 1989 года 8-летний сын Тресси Петтибоун нашел мать избитой и зарезанной на кухне их дома в Панама-Сити. Джеральдс работал в доме плотником. За неделю до убийства он встретил Петтибоун с детьми в торговом центре, и женщина тогда сказала, что ее муж уехал по делам. После этого, как установило следствие, Джеральдс спрашивал у сына, когда отец вернется и когда дети приходят из школы.

Следователи установили, что Джеральдс сдал ювелирные изделия, на которых были следы крови Петтибоун, а пластиковые стяжки, использованные для связывания жертвы, совпали со стяжками, найденными в его автомобиле.

После подписания смертного приговора в прошлом месяце Джеральдс заявил, что не будет подавать апелляцию.

В США в этом году казнили 44 человека, и еще несколько приговоров запланированы до конца года. С момента восстановления смертной казни в 1976 году самым высоким предыдущим показателем для Флориды было восемь казней в 2014 году. В 2025 году штат превысил этот рекорд и имеет наибольшее количество казней среди всех штатов США.

На следующей неделе во Флориде должны исполнить еще один смертный приговор — 58-летнему Фрэнку Атену Уоллсу, казнь которого назначена на 18 декабря. Его признали виновным в убийстве мужчины и женщины во время ограбления, а также он признался в еще трех убийствах.

По данным Департамента исправительных учреждений Флориды, смертельные инъекции в штате проводят с использованием седативного средства, паралитического препарата и вещества, которое останавливает сердце.

