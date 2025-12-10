При оформленні яких виплат надається акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства — роз’яснення

Акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства передбачений у чотирьох випадках.

Нормативно-правовими актами передбачені окремі випадки, коли для призначення виплати від держави заявник має надати уповноваженим органам Акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства / фактичного місця проживання особи. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області.

Акт обстеження передбачений у разі:

- включення до Реєстру осіб, які мають право на пільги;

- призначення житлової субсидії (за потреби);

- призначення щомісячної грошової допомоги людині, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного стороннього догляду;

- призначення допомоги на дітей одиноким матерям та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям для підтвердження факту, що житло не передано в оренду.

