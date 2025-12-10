  1. Общество

При оформлении каких выплат предоставляется акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства — разъяснение

07:55, 10 декабря 2025
Акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства предусмотрен в четырех случаях.
При оформлении каких выплат предоставляется акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства — разъяснение
Фото: parlament.ua
Нормативно-правовыми актами предусмотрены отдельные случаи, когда для назначения выплаты от государства заявитель должен предоставить уполномоченным органам Акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства / фактического места проживания лица. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области.

Акт обследования предусмотрен в случае:

  • включения в Реестр лиц, имеющих право на льготы;
  • назначения жилищной субсидии (при необходимости);
  • назначения ежемесячной денежной помощи человеку, который проживает вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства и которое, по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения, нуждается в постоянном постороннем уходе;
  • назначения помощи на детей одиноким матерям и государственной социальной помощи малообеспеченным семьям для подтверждения факта, что жилье не передано в аренду.

