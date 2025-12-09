  1. Суд інфо

ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Сторожинецького райсуду Чернівецької області

21:51, 9 грудня 2025
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду, має подати до ВККС згоду відповідно до встановленої, до якої додати свої документи.
ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Сторожинецького райсуду Чернівецької області
Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Сторожинецького районного суду Чернівецької області 1 судді. Про це повідомила ВККС.

Розгляд питання відбуватиметься 14 січня 2026 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої, до якої додати свої документи.

Раніше ВККС рекомендувала відрядити двох суддів до інших судів.

