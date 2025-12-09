  1. Суд инфо

ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей в Сторожинецкий райсуд Черновицкой области

21:51, 9 декабря 2025
Судья, который выразил намерение быть командированным в другой суд, должен подать в ВККС согласие по установленной форме и приложить свои документы.
Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что назначила рассмотрение вопроса о внесении представления о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия в Сторожинецкий районный суд Черновицкой области одного судьи. Об этом сообщила ВККС.

Рассмотрение вопроса будет происходить 14 января 2026 года в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который выразил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие по установленной форме и приложить свои документы.

Ранее сообщалось, что ВККС рекомендует командировать двух судей в другие суды.

