Контракти для військових на 1-10 років та відстрочка після служби – у Раді зареєстрували законопроект

Проєкт закону передбачає продовження контрактів, нові механізми перевірки підстав для відстрочки та фінансову мотивацію.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону №14283 яким пропонується внести зміни щодо умов укладення контрактів на військову службу та надання відстрочки від призову під час мобілізації. Зокрема, зміни торкнуться Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Закону «Про військовий обов’язок і військову службу».

Законопроєкт визначає чіткі механізми перевірки підстав для надання відстрочки територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, а також відповідними органами Служби безпеки України.

Основні зміни

Законопроєкт встановлює конкретні правила щодо укладення нових контрактів для тих, хто вже перебуває на військовій службі:

Контракти можуть бути укладені на строки від 1 до 5 років під час особливого періоду.

Наступний контракт може бути продовжено від 1 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Для військовослужбовців-контрактників (окрім випускників і курсантів) автоматичного продовження контракту на новий строк від 1 до 10 років — немає. Виняток зроблено для: курсантів (під час навчання); випускників закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів ЗВО; осіб сержантського, старшинського та офіцерського складу, які після закінчення такого закладу ще не вислужили обов’язкові 5 років (а для офіцерів льотного складу авіації — 10 років).

Якщо ці особи добровільно виявили бажання і відповідають умовам придатності (абзац другий ч. 2 ст. 19 Закону), з ними під час особливого періоду можна укласти новий контракт на строк від 1 до 10 років, але не більше, ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі, і (для другої та наступних контрактів після випуску) не менше, ніж залишок строку за попереднім контрактом; новий строк рахується тільки повними роками.

Отже, навіть якщо випускник чи офіцер/сержант ще не відслужив обов’язкові 5 (чи 10) років, під час воєнного стану з ним можна укласти новий контракт на 1–10 років за його бажанням.

Також законопроект передбачає право на відстрочку від мобілізації протягом 12 місяців після звільнення з контрактної служби. Це дає можливість військовослужбовцям відпочити, пройти медико-соціальну реабілітацію та підготуватися до подальшої служби.

Мета законопроєкту – створити умови для переходу сил оборони на комплектування професійними військовослужбовцями, підвищити престиж та мотивацію контрактної служби, а також забезпечити безперервність кадрів в умовах воєнного стану.

Як йдеться у пояснювальній записці, нові положення спрямовані на підвищення соціального захисту військовослужбовців, зокрема через право на відстрочку від призову протягом року після звільнення з контрактної служби, що дає змогу відпочити та пройти медико-соціальну реабілітацію.

Початок реалізації закону заплановано на 1 січня 2026 року, а його положення будуть діяти постійно.

За розрахунками головного розробника проєкту, видатки державного бюджету на мотиваційні виплати складатимуть: 551,8 млн грн у 2026 році, 1,26 млрд грн у 2027 році та 1,37 млрд грн у 2028 році.

Автор: Анастасія Гришкова

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.