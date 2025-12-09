Контракты для военных на 1-10 лет и отсрочка после службы – в Раде зарегистрировали законопроект

Проект закона предусматривает продление контрактов, новые механизмы проверки оснований для отсрочки и финансовую мотивацию.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона №14283, которым предлагается внести изменения в условия заключения контрактов на военную службу и предоставления отсрочки от призыва во время мобилизации. В частности, изменения коснутся Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Закона «О воинской обязанности и военной службе».

Проект закона определяет четкие механизмы проверки оснований для предоставления отсрочки территориальными центрами комплектования и социальной поддержки, а также соответствующими органами Службы безопасности Украины.

Основные изменения

Проект закона устанавливает конкретные правила заключения новых контрактов для тех, кто уже находится на военной службе:

• Контракты могут быть заключены на срок от 1 до 5 лет во время особого периода.

• Следующий контракт может быть продлен от 1 до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

• Для военнослужащих-контрактников (кроме выпускников и курсантов) автоматического продления контракта на новый срок от 1 до 10 лет — нет. Исключение сделано для: курсантов (во время обучения); выпускников учреждений профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений ЗВО; лиц сержантского, старшинского и офицерского состава, которые после окончания такого заведения еще не отслужили обязательные 5 лет (а для офицеров летного состава авиации — 10 лет).

• Если эти лица добровольно изъявили желание и соответствуют условиям пригодности (абзац второй ч. 2 ст. 19 Закона), с ними во время особого периода можно заключить новый контракт на срок от 1 до 10 лет, но не более, чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе, и (для второго и последующих контрактов после выпуска) не менее, чем остаток срока по предыдущему контракту; новый срок считается только полными годами.

Следовательно, даже если выпускник или офицер/сержант еще не отслужил обязательные 5 (или 10) лет, во время военного положения с ним можно заключить новый контракт на 1–10 лет по его желанию.

Также законопроект предусматривает право на отсрочку от мобилизации в течение 12 месяцев после увольнения с контрактной службы. Это дает возможность военнослужащим отдохнуть, пройти медико-социальную реабилитацию и подготовиться к дальнейшей службе.

Цель законопроекта — создать условия для перехода сил обороны на комплектование профессиональными военнослужащими, повысить престиж и мотивацию контрактной службы, а также обеспечить непрерывность кадров в условиях военного положения.

Как указано в пояснительной записке, новые положения направлены на повышение социальной защиты военнослужащих, в частности через право на отсрочку от призыва в течение года после увольнения с контрактной службы, что позволяет отдохнуть и пройти медико-социальную реабилитацию.

Начало реализации закона запланировано на 1 января 2026 года, а его положения будут действовать постоянно.

По расчетам главного разработчика проекта, расходы государственного бюджета на мотивационные выплаты составят: 551,8 млн грн в 2026 году, 1,26 млрд грн в 2027 году и 1,37 млрд грн в 2028 году.

Автор: Анастасия Гришкова

