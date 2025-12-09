За рік у світі вбито 67 працівників ЗМІ та понад 500 ув'язнені – RSF

У звіті RSF наголошують на системному насильстві проти медіа та рекордно низькому рівні свободи преси у світі.

Організація «Репортери без кордонів» (RSF) зафіксувала щонайменше 53 із 67 працівників ЗМІ, вбитих у період з 1 грудня 2024 року до 1 грудня 2025 року. Усі вони стали жертвами воєн або дій злочинних мереж. Про це йдеться у щорічному звіті про свободу преси, оприлюдненому 9 грудня.

За даними звіту, найбільше журналістів було вбито у Газі — 43% від загальної кількості. Мексика залишається другою найнебезпечнішою країною для медіафахівців — за рік там загинули дев’ятеро працівників ЗМІ.

«Велика кількість загиблих медіафахівців жахлива. Це результат систематичного насильства, яке вчиняють армії, ополчення та злочинні мережі… Ми більше не можемо терпіти це насильство і повинні закликати уряди всього світу переглянути свою політику та вжити заходів. Коли ті, хто пише критичні матеріали, бояться за свою свободу або навіть своє життя, на карту поставлена демократія в усьому світі», — заявила виконавча директорка RSF Аня Остерхаус.

За інформацією організації, у 62 країнах світу нині перебувають у в’язницях 503 журналісти. Станом на 1 грудня 2025 року 135 медіафахівців у 37 країнах вважаються зниклими безвісти, деякі — понад 30 років. Найбільше ув’язнених журналістів утримують у Китаї (121), далі — Росія (48) та М'янма (47). Росія також утримує найбільшу кількість іноземних журналістів — 26 українців.

Сирія залишається країною з найбільшою кількістю медійників із невідомою долею: понад чверть усіх зниклих безвісти журналістів у світі зникли саме там. Більшість із них були ув’язнені ще за часів режиму Асада, а після революції їх місце перебування так і не встановили. Загалом 75% зниклих безвісти журналістів припадає на регіони Близького Сходу та Латинської Америки.

У звіті RSF також оприлюднили рейтинг свободи преси, згідно з яким глобальна ситуація перебуває на історично низькому рівні. У 90 із 180 країн умови роботи для журналістів оцінюються як складні або дуже серйозні. Серед ключових причин — нестабільна безпека, посилення авторитаризму та економічний тиск.

Найкращі умови для ЗМІ — у країнах Північної Європи: Норвегії, Естонії, Нідерландах, Швеції та Фінляндії. Україна посіла 62 місце, США — 57-ме. Білорусь у рейтингу на 166 позиції, Росія — на 171-й.

Звіт охоплює не лише професійних журналістів, а й операторів, звукорежисерів та громадянських журналістів, які відіграють важливу роль у поширенні інформації, особливо в авторитарних країнах і зонах конфліктів. У документ включені лише ті випадки, щодо яких RSF після перевірки встановила прямий зв’язок насильства або переслідування з журналістською діяльністю.

