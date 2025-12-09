  1. В мире

За год в мире убито 67 работников СМИ и более 500 заключены в тюрьмы, – RSF

21:41, 9 декабря 2025
В отчете RSF отмечается системное насилие против СМИ и рекордно низкий уровень свободы прессы в мире.
За год в мире убито 67 работников СМИ и более 500 заключены в тюрьмы, – RSF
Организация «Репортеры без границ» (RSF) зафиксировала по меньшей мере 53 из 67 работников СМИ, убитых в период с 1 декабря 2024 года по 1 декабря 2025 года. Все они стали жертвами войн или действий преступных сетей. Об этом говорится в ежегодном отчете о свободе прессы, обнародованном 9 декабря.

По данным отчета, больше всего журналистов было убито в Газе — 43% от общего количества. Мексика остается второй самой опасной страной для медиаспециалистов — за год там погибли девять работников СМИ.

«Большое количество погибших медиаспециалистов ужасно. Это результат систематического насилия, которое совершают армии, ополчения и преступные сети... Мы больше не можем терпеть это насилие и должны призвать правительства всего мира пересмотреть свою политику и принять меры. Когда те, кто пишет критические материалы, боятся за свою свободу или даже свою жизнь, на карту поставлена демократия во всем мире», — заявила исполнительный директор RSF Аня Остерхаус.

По информации организации, в 62 странах мира в настоящее время находятся в тюрьмах 503 журналиста. По состоянию на 1 декабря 2025 года 135 медиаспециалистов в 37 странах считаются пропавшими без вести, некоторые — более 30 лет. Больше всего заключенных журналистов содержатся в Китае (121), далее — Россия (48) и Мьянма (47). Россия также удерживает наибольшее количество иностранных журналистов — 26 украинцев.

Сирия остается страной с наибольшим количеством медийщиков с неизвестной судьбой: более четверти всех пропавших без вести журналистов в мире исчезли именно там. Большинство из них были заключены в тюрьму еще во времена режима Асада, а после революции их местонахождение так и не установили. В целом 75% пропавших без вести журналистов приходится на регионы Ближнего Востока и Латинской Америки.

В отчете RSF также обнародовали рейтинг свободы прессы, согласно которому глобальная ситуация находится на исторически низком уровне. В 90 из 180 стран условия работы для журналистов оцениваются как сложные или очень серьезные. Среди ключевых причин — нестабильная безопасность, усиление авторитаризма и экономическое давление.

Лучшие условия для СМИ — в странах Северной Европы: Норвегии, Эстонии, Нидерландах, Швеции и Финляндии. Украина заняла 62 место, США — 57-е. Беларусь в рейтинге на 166 позиции, Россия — на 171-й.

Отчет охватывает не только профессиональных журналистов, но и операторов, звукорежиссеров и гражданских журналистов, которые играют важную роль в распространении информации, особенно в авторитарных странах и зонах конфликтов. В документ включены только те случаи, по которым RSF после проверки установила прямую связь насилия или преследования с журналистской деятельностью.

