Як вберегтись від застуди — поради медиків

23:52, 9 грудня 2025
Біль у горлі й підвищена температура –, на жаль, часті супутники людини в холодну пору.
Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб нагадав українцям, як вберегтись від застуди.

Медики зазначають, що восени та взимку вірогідність простудних захворювань найвища. Зниження температури повітря, вітри і часті дощі в осінній період призводять до переохолодження організму, від чого падає імунний захист, що у свою чергу призводить до гострих респіраторних вірусних захворювань.

Застуда може стати серйозною перешкодою для людини, погіршити якість її життя, і не дає їй можливості нормально виконувати свої трудові зобов’язання. Тому будь-яке захворювання завжди краще і дешевше попередити, аніж лікувати.

Найкращою стратегією проти застуди та гострих респіраторно-вірусних інфекцій є заходи щодо їх профілактики.

Ключові поради, як уникнути застуди

  • Із приходом сезону застуд дотримуйтеся правил особистої гігієни з особливою ретельністю. Мийте і дезинфікуйте руки після відвідин усіх громадських місць: віруси є чутливі до дезинфікаційних засобів, і це дозволить зменшити їх поширення через руки;
  • При чханні й нежиттю використовуйте паперові хустинки. Коли чхаєте, завжди намагайтеся використати хустинку – це попередить поширення інфекції далі;
  • Провітрюйте приміщення 2-3 рази на день по 15-20 хв. Найчастіше в осінньо-зимовий період люди заражаються, тривало перебуваючи у закритих приміщеннях;
  • Уникайте куріння. Повітря, що містить тютюновий дим, є сильним подразником для слизової носоглотки та легенів, а людина, яка курить, буде більш схильною до інфікування;
  • Робіть вологе прибирання приміщень – двічі на день;
  • Якщо ви захворіли, залишайтеся вдома. Це корисно й для вас, бо зможете швидше вилікуватися, і для вашого оточення – не будете «ходячим джерелом інфекції» для інших;
  • Харчуйтеся правильно: вживайте якнайбільше ягід, фруктів та овочів, що містять багато вітаміну С, наприклад, малину, шипшину, порічки, смородину, петрушку, шпинат, цибулю, ківі, грейпфрут. Корисними продуктами у період застуд є часник, імбир, куркума, гвоздика – вони містять ефірні олії, фітонциди та інші компоненти, що допомагають організму не захворіти.

Профілактикою будь-яких хвороб є заходи, спрямовані на зміцнення імунної системи, а це:

  • Регулярно займайтеся спортом;
  • Виділіть для себе достатній час для відпочинку та й загалом, ведіть загалом здоровий спосіб життя;
  • Попередьте розвиток хронічного стресу.

Кілька порад, щоб не захворіти

  • Перед виходом на вулицю перевіряйте показники термометра і одягайтеся відповідно до погоди.
  • Не допускайте переохолоджень організму, особливо це стосується горла й ніг.
  • Обов’язково снідайте, оскільки їжа, переварюючись, виділяє тепло, що зігріває організм зсередини.
  • У транспорті та інших громадських місцях намагайтеся триматися подалі від тих, хто чхає або кашляє.
  • Збільшіть у своєму раціоні кількість фруктів і овочів, вони необхідні організму для обміну речовин.
  • Уникайте стресів, оскільки вони негативно позначаються на імунітеті.
  • Намагайтеся провітрювати приміщення хоча б по 5 хвилин щогодини.
  • Не перевантажуйте свій організм: якщо відчуваєте слабкість, усі нетермінові справи краще відкласти й провести день вдома під ковдрою. Саме в цей час імунна система завзято бореться з захворюванням.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

