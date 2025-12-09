  1. В Украине

Как уберечься от простуды — советы медиков

23:52, 9 декабря 2025
Боль в горле и повышенная температура — к сожалению, частые спутники человека в холодное время года.
Как уберечься от простуды — советы медиков
Фото: zelenagazeta.com
Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней напомнил украинцам, как уберечься от простуды.

Медики отмечают, что осенью и зимой вероятность простудных заболеваний самая высокая. Понижение температуры воздуха, ветры и частые дожди в осенний период приводят к переохлаждению организма, из-за чего снижается иммунная защита, что, в свою очередь, приводит к острым респираторным вирусным заболеваниям.

Простуда может стать серьезным препятствием для человека, ухудшить качество его жизни и не дает ему возможности нормально выполнять свои трудовые обязанности. Поэтому любое заболевание всегда лучше и дешевле предотвратить, чем лечить.

Лучшей стратегией против простуды и острых респираторно-вирусных инфекций являются меры по их профилактике.

Ключевые советы, как избежать простуды

  • С приходом сезона простуд соблюдайте правила личной гигиены с особой тщательностью. Мойте и дезинфицируйте руки после посещения всех общественных мест: вирусы чувствительны к дезинфицирующим средствам, и это позволит уменьшить их распространение через руки;
  • При чихании и насморке используйте бумажные платки. Когда чихаете, всегда старайтесь использовать платок — это предотвратит дальнейшее распространение инфекции;
  • Проветривайте помещения 2–3 раза в день по 15–20 минут. Чаще всего в осенне-зимний период люди заражаются, длительно находясь в закрытых помещениях;
  • Избегайте курения. Воздух, содержащий табачный дым, является сильным раздражителем для слизистой носоглотки и легких, а человек, который курит, будет более склонен к инфицированию;
  • Делайте влажную уборку помещений — дважды в день;
  • Если вы заболели, оставайтесь дома. Это полезно и для вас — вы сможете быстрее выздороветь, и для вашего окружения — вы не будете «ходячим источником инфекции» для других;
  • Питайтесь правильно: употребляйте как можно больше ягод, фруктов и овощей, содержащих много витамина С, например, малину, шиповник, красную смородину, черную смородину, петрушку, шпинат, лук, киви, грейпфрут. Полезными продуктами в период простуд являются чеснок, имбирь, куркума, гвоздика — они содержат эфирные масла, фитонциды и другие компоненты, которые помогают организму не заболеть.

Профилактикой любых болезней являются меры, направленные на укрепление иммунной системы, а это:

  • Регулярно занимайтесь спортом;
  • Выделяйте для себя достаточное время для отдыха и в целом ведите здоровый образ жизни;
  • Предотвращайте развитие хронического стресса.

Несколько советов, чтобы не заболеть

  • Перед выходом на улицу проверяйте показатели термометра и одевайтесь в соответствии с погодой.
  • Не допускайте переохлаждения организма, особенно это касается горла и ног.
  • Обязательно завтракайте, поскольку пища, перевариваясь, выделяет тепло, которое согревает организм изнутри.
  • В транспорте и других общественных местах старайтесь держаться подальше от тех, кто чихает или кашляет.
  • Увеличьте в своем рационе количество фруктов и овощей — они необходимы организму для обмена веществ.
  • Избегайте стрессов, поскольку они негативно влияют на иммунитет.
  • Старайтесь проветривать помещение хотя бы по 5 минут каждый час.
  • Не перегружайте свой организм: если чувствуете слабость, все нетерпящие отлагательства дела лучше отложить и провести день дома под одеялом. Именно в это время иммунная система активно борется с заболеванием.

здравоохранение советы для здоровья

