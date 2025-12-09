Как уберечься от простуды — советы медиков
Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней напомнил украинцам, как уберечься от простуды.
Медики отмечают, что осенью и зимой вероятность простудных заболеваний самая высокая. Понижение температуры воздуха, ветры и частые дожди в осенний период приводят к переохлаждению организма, из-за чего снижается иммунная защита, что, в свою очередь, приводит к острым респираторным вирусным заболеваниям.
Простуда может стать серьезным препятствием для человека, ухудшить качество его жизни и не дает ему возможности нормально выполнять свои трудовые обязанности. Поэтому любое заболевание всегда лучше и дешевле предотвратить, чем лечить.
Лучшей стратегией против простуды и острых респираторно-вирусных инфекций являются меры по их профилактике.
Ключевые советы, как избежать простуды
- С приходом сезона простуд соблюдайте правила личной гигиены с особой тщательностью. Мойте и дезинфицируйте руки после посещения всех общественных мест: вирусы чувствительны к дезинфицирующим средствам, и это позволит уменьшить их распространение через руки;
- При чихании и насморке используйте бумажные платки. Когда чихаете, всегда старайтесь использовать платок — это предотвратит дальнейшее распространение инфекции;
- Проветривайте помещения 2–3 раза в день по 15–20 минут. Чаще всего в осенне-зимний период люди заражаются, длительно находясь в закрытых помещениях;
- Избегайте курения. Воздух, содержащий табачный дым, является сильным раздражителем для слизистой носоглотки и легких, а человек, который курит, будет более склонен к инфицированию;
- Делайте влажную уборку помещений — дважды в день;
- Если вы заболели, оставайтесь дома. Это полезно и для вас — вы сможете быстрее выздороветь, и для вашего окружения — вы не будете «ходячим источником инфекции» для других;
- Питайтесь правильно: употребляйте как можно больше ягод, фруктов и овощей, содержащих много витамина С, например, малину, шиповник, красную смородину, черную смородину, петрушку, шпинат, лук, киви, грейпфрут. Полезными продуктами в период простуд являются чеснок, имбирь, куркума, гвоздика — они содержат эфирные масла, фитонциды и другие компоненты, которые помогают организму не заболеть.
Профилактикой любых болезней являются меры, направленные на укрепление иммунной системы, а это:
- Регулярно занимайтесь спортом;
- Выделяйте для себя достаточное время для отдыха и в целом ведите здоровый образ жизни;
- Предотвращайте развитие хронического стресса.
Несколько советов, чтобы не заболеть
- Перед выходом на улицу проверяйте показатели термометра и одевайтесь в соответствии с погодой.
- Не допускайте переохлаждения организма, особенно это касается горла и ног.
- Обязательно завтракайте, поскольку пища, перевариваясь, выделяет тепло, которое согревает организм изнутри.
- В транспорте и других общественных местах старайтесь держаться подальше от тех, кто чихает или кашляет.
- Увеличьте в своем рационе количество фруктов и овощей — они необходимы организму для обмена веществ.
- Избегайте стрессов, поскольку они негативно влияют на иммунитет.
- Старайтесь проветривать помещение хотя бы по 5 минут каждый час.
- Не перегружайте свой организм: если чувствуете слабость, все нетерпящие отлагательства дела лучше отложить и провести день дома под одеялом. Именно в это время иммунная система активно борется с заболеванием.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.