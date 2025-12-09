Нові електромобілі в Україні вперше перевищили внутрішні перепродажі

У листопаді рекорд продажів нових електромобілів в Україні — 3 154 авто.

Фото: autopark.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За підсумками листопада 2025 року сумарний обсяг ринку легкових електромобілів в Україні склав 13,5 тис., що на 2,3% менше, ніж у жовтні, але на 143,8% більше за листопад 2024 року. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Основу сегмента склали імпортовані вживані електромобілі – 56,1% від усіх продажів, або 7 569 одиниць. Нові електроавто вперше перевищили внутрішні перепродажі: зареєстровано 3 154 нових авто (23,4%), що стало рекордом для українського ринку. Вживані автомобілі з внутрішнього ринку склали 20,5% – 2 776 авто.

Динаміка підсегментів у порівнянні з попередніми періодами:

Внутрішні перепродажі: −19,3% M-M, +50,6% Y-Y

Імпорт вживаних авто: −4,6% M-M, +170,4% Y-Y

Імпорт нових авто: +28,9% M-M, +252,0% Y-Y

Експерт авторинку Остап Новицький пояснює: «Внутрішні перепродажі відображають короткострокове зміщення інтересу покупців до нових та «свіжопригнаних» авто. Це пов’язано з наближенням введення ПДВ на розмитнення. У річному вимірі зростання свідчить про поступове посилення інтересу до електромобілів.

Імпорт підтримує повернення ПДВ – плюс 170% у річному вимірі. Місячне просідання пояснюється меншим обсягом аукціонного імпорту «американців», адже доставити авто до 1 січня вже неможливо.

Як зазначили в Інституті щодо нових електромобілів, – сегмент традиційно слабкий через фінансові можливості покупців. Але цього разу маємо феномен: понад 250% річного зростання та перетин планки в 3 тис. авто. Попит забезпечують незалежні мультибрендові дилери, які прагнуть переходити до офіційних представництв, часто китайських. Однак уряд Китаю вводить заборону на експорт певних моделей, що може змінити статистику продажів нових електромобілів у наступному році».

Фото: Інститут досліджень авторинку

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.