  1. В Україні

Нові електромобілі в Україні вперше перевищили внутрішні перепродажі

23:14, 9 грудня 2025
У листопаді рекорд продажів нових електромобілів в Україні — 3 154 авто.
Нові електромобілі в Україні вперше перевищили внутрішні перепродажі
Фото: autopark.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За підсумками листопада 2025 року сумарний обсяг ринку легкових електромобілів в Україні склав 13,5 тис., що на 2,3% менше, ніж у жовтні, але на 143,8% більше за листопад 2024 року. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Основу сегмента склали імпортовані вживані електромобілі – 56,1% від усіх продажів, або 7 569 одиниць. Нові електроавто вперше перевищили внутрішні перепродажі: зареєстровано 3 154 нових авто (23,4%), що стало рекордом для українського ринку. Вживані автомобілі з внутрішнього ринку склали 20,5% – 2 776 авто.

Динаміка підсегментів у порівнянні з попередніми періодами:

  • Внутрішні перепродажі: −19,3% M-M, +50,6% Y-Y
  • Імпорт вживаних авто: −4,6% M-M, +170,4% Y-Y
  • Імпорт нових авто: +28,9% M-M, +252,0% Y-Y

Експерт авторинку Остап Новицький пояснює: «Внутрішні перепродажі відображають короткострокове зміщення інтересу покупців до нових та «свіжопригнаних» авто. Це пов’язано з наближенням введення ПДВ на розмитнення. У річному вимірі зростання свідчить про поступове посилення інтересу до електромобілів.

Імпорт підтримує повернення ПДВ – плюс 170% у річному вимірі. Місячне просідання пояснюється меншим обсягом аукціонного імпорту «американців», адже доставити авто до 1 січня вже неможливо.

Як зазначили в Інституті щодо нових електромобілів, – сегмент традиційно слабкий через фінансові можливості покупців. Але цього разу маємо феномен: понад 250% річного зростання та перетин планки в 3 тис. авто. Попит забезпечують незалежні мультибрендові дилери, які прагнуть переходити до офіційних представництв, часто китайських. Однак уряд Китаю вводить заборону на експорт певних моделей, що може змінити статистику продажів нових електромобілів у наступному році».

Фото: Інститут досліджень авторинку

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна авто транспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Водив напідпитку: чоловік отримав умовний термін за невиконання рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в умисному невиконаннв рішення суду про позбавлення права керування транспортом.

Уникав відповідей та вдавався до маніпуляцій: Жернаков намагався перетворити засідання ТСК на «театр абсурду»

На засіданні ТСК Михайлові Жернакову ставили прямі запитання про ГРД та фінанси DEJURE, але він ухилявся від відповідей і вдавався маніпуляцій на темі війні.

Жернаков ухилявся від відповідей на засіданні ТСК Власенка-Бужанського

Михайло Жернаков намагається перетворити засідання на шоу.

Контракти для військових на 1-10 років та відстрочка після служби – у Раді зареєстрували законопроект

Проєкт закону передбачає продовження контрактів, нові механізми перевірки підстав для відстрочки та фінансову мотивацію.

Водіям встановлять норми відпочинку, а тахографи стануть обов’язковими: деталі законопроекту

Парламент планує оновити норми режиму праці та відпочинку водіїв, встановивши максимальну тривалість керування, вимоги до перерв, відпочинку та використання тахографів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]