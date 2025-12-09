  1. В Украине

Новые электромобили в Украине впервые превысили внутренние перепродажи

23:14, 9 декабря 2025
В ноябре рекорд продаж новых электромобилей в Украине — 3 154 авто.
Фото: autopark.ua
По итогам ноября 2025 года суммарный объем рынка легковых электромобилей в Украине составил 13,5 тыс., что на 2,3% меньше, чем в октябре, но на 143,8% больше, чем в ноябре 2024 года. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Основу сегмента составили импортированные подержанные электромобили — 56,1% от всех продаж, или 7 569 единиц. Новые электроавто впервые превысили внутренние перепродажи: зарегистрировано 3 154 новых авто (23,4%), что стало рекордом для украинского рынка. Подержанные автомобили с внутреннего рынка составили 20,5% – 2 776 авто.

Динамика подсегментов по сравнению с предыдущими периодами:

  • Внутренние перепродажи: −19,3% M-M, +50,6% Y-Y
  • Импорт подержанных авто: −4,6% M-M, +170,4% Y-Y
  • Импорт новых авто: +28,9% M-M, +252,0% Y-Y

Эксперт авторынка Остап Новицкий объясняет: «Внутренние перепродажи отражают краткосрочное смещение интереса покупателей к новым и «свежепригнанным» авто. Это связано с приближением введения НДС на растаможивание. В годовом измерении рост свидетельствует о постепенном усилении интереса к электромобилям.

Импорт поддерживает возврат НДС – плюс 170% в годовом измерении. Месячное проседание объясняется меньшим объемом аукционного импорта «американцев», ведь доставить авто до 1 января уже невозможно.

Как отметили в Институте по новым электромобилям, – сегмент традиционно слабый из-за финансовых возможностей покупателей. Но на этот раз мы наблюдаем феномен: более 250% годового роста и преодоление планки в 3 тыс. автомобилей. Спрос обеспечивают независимые мультибрендовые дилеры, которые стремятся переходить к официальным представительствам, часто китайским. Однако правительство Китая вводит запрет на экспорт определенных моделей, что может изменить статистику продаж новых электромобилей в следующем году».

Фото: Институт исследований авторынка

