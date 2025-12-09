Де і як можна придбати ялинки – офіційні адреси лісництв по всій Україні
22:00, 9 грудня 2025
Дерева можна купити у лісгоспах, на ярмарках і ринках або передзамовити в лісництві.
Держпідприємство «Ліси України» організувало роздрібну торгівлю новорічними ялинками на понад 300 майданчиках по всій країні — у лісгоспах, на ярмарках і ринках.
Також ялинку можна передзамовити, зателефонувавши до найближчого лісництва. Після цього приїхати, оплатити (готівкою, через термінал у лісництві, у банку або онлайн) і забрати дерево.
Адреси точок продажу та контакти відповідальних осіб опубліковані ДП «Ліси України» нижче.
