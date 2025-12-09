Где и как можно приобрести елки – официальные адреса лесничеств по всей Украине

Деревья можно купить в лесхозах, на ярмарках и рынках или предварительно заказать в лесничестве.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Госпредприятие «Леса Украины» организовало розничную торговлю новогодними елками на более чем 300 площадках по всей стране – в лесхозах, на ярмарках и рынках.

Также елку можно предварительно заказать, позвонив в ближайшее лесничество. После этого приехать, оплатить (наличными, через терминал в лесничестве, в банке или онлайн) и забрать дерево.

Адреса точек продаж и контакты ответственных лиц опубликованы ГП «Леса Украины» ниже.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.