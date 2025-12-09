Хто зможе отримати соціальне чи службове житло – Комітет підтримав законопроєкт про житлову політику

Документ є частиною Ukraine Facility.

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув підготовлений до другого читання законопроєкт 12377 про основні засади житлової політики та рекомендував його до ухвалення у другому читанні та в цілому.

Що передбачає законопроєкт

Документ формує нову рамку державної житлової політики та передбачає:

Норми, які визначають політику у сфері житла

Законопроєкт встановлює:

основні правові, економічні та організаційні засади житлової політики;

принципи, пріоритети та завдання держави в житловій сфері;

вимоги до якості житла;

механізми державної підтримки будівництва, придбання та оренди житла;

порядок формування і використання державного, комунального та приватного житлових фондів;

повноваження державних і місцевих органів у реалізації житлової політики.

Хто може претендувати на державну допомогу та ключові терміни

Законопроєкт визначає:

ключові терміни (житло, житлові фонди, доступне та соціальне житло, житло для тимчасового проживання, оператори доступного і соціального житла, револьверний фонд тощо);

механізми реалізації права на житло;

коло осіб, які можуть скористатися державною підтримкою;

порядок надання соціального та службового житла;

умови діяльності операторів доступного та соціального житла;

правила управління, утримання та реновації житлового фонду;

Нові інструменти житлової політики

Документ запроваджує:

Єдину інформаційно-аналітичну житлову систему;

фінансово-кредитні механізми для підтримки будівництва, придбання та оренди житла;

револьверні фонди для фінансування житлових програм;

інструменти державно-приватного партнерства в житловому будівництві;

механізми комплексної реновації застарілого житлового фонду;

нові підходи до стратегічного планування житлової політики (державна, регіональні та місцеві стратегії).

Рішення Комітету

Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт №12377 у другому читанні та в цілому.

Євроінтеграційне значення

Прийняття законопроєкту 12377 є частиною Плану України (Ukraine Facility) у розділі «Людський капітал», реформа «Забезпечення доступу до житла» та важливим кроком для виконання зобов’язань України перед Європейським Союзом у контексті євроінтеграції.

Строк виконання цього індикатора – IV квартал 2025 року.

