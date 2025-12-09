Хто зможе отримати соціальне чи службове житло – Комітет підтримав законопроєкт про житлову політику
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув підготовлений до другого читання законопроєкт 12377 про основні засади житлової політики та рекомендував його до ухвалення у другому читанні та в цілому.
Що передбачає законопроєкт
Документ формує нову рамку державної житлової політики та передбачає:
- Норми, які визначають політику у сфері житла
Законопроєкт встановлює:
- основні правові, економічні та організаційні засади житлової політики;
- принципи, пріоритети та завдання держави в житловій сфері;
- вимоги до якості житла;
- механізми державної підтримки будівництва, придбання та оренди житла;
- порядок формування і використання державного, комунального та приватного житлових фондів;
- повноваження державних і місцевих органів у реалізації житлової політики.
- Хто може претендувати на державну допомогу та ключові терміни
Законопроєкт визначає:
- ключові терміни (житло, житлові фонди, доступне та соціальне житло, житло для тимчасового проживання, оператори доступного і соціального житла, револьверний фонд тощо);
- механізми реалізації права на житло;
- коло осіб, які можуть скористатися державною підтримкою;
- порядок надання соціального та службового житла;
- умови діяльності операторів доступного та соціального житла;
- правила управління, утримання та реновації житлового фонду;
- Нові інструменти житлової політики
Документ запроваджує:
- Єдину інформаційно-аналітичну житлову систему;
- фінансово-кредитні механізми для підтримки будівництва, придбання та оренди житла;
- револьверні фонди для фінансування житлових програм;
- інструменти державно-приватного партнерства в житловому будівництві;
- механізми комплексної реновації застарілого житлового фонду;
- нові підходи до стратегічного планування житлової політики (державна, регіональні та місцеві стратегії).
Рішення Комітету
Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт №12377 у другому читанні та в цілому.
Євроінтеграційне значення
Прийняття законопроєкту 12377 є частиною Плану України (Ukraine Facility) у розділі «Людський капітал», реформа «Забезпечення доступу до житла» та важливим кроком для виконання зобов’язань України перед Європейським Союзом у контексті євроінтеграції.
Строк виконання цього індикатора – IV квартал 2025 року.
